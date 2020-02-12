共機繞台後隔一天 美軍兩特種作戰機今穿越台灣海峽

美國推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）今日（12）披露，美軍兩架隸屬於空軍特戰司令部第17特戰中隊的MC-130J特種作戰運輸機，今日從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，進入我防空識別區，由北向南穿越台灣海峽上空。

對此，國防部今日表示，國軍對我國周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。

大陸解放軍近期進行海空聯訓，軍機9、10日連續進行遠海長航訓練擾我空防，並一度超越海峽中線，國防部罕見連續兩日披露我戰機火速升空監控共軍轟6的即時空照，並證實全程緊密監控，我戰管曾廣播驅離。美軍軍機隔一日飛行台灣海峽，動見瞻觀。

「飛機守望」（Aircraft Spots）今天披露，美國空軍兩架編號MEGA68、69的MC-130J特戰運輸機，今天中午沿台灣海峽中線，由北向南飛行，進入巴士海峽。推特披露的航跡未交待兩機最後去向，但根據過去慣例，通常是飛返嘉手納基地。

美國空軍特戰司令部駐防嘉手納基地的第17特戰中隊的MC-130J特種作戰運輸機，去年8、9月間也曾被發現穿越台灣海峽飛行，航路等於繞台一周，國防部曾出面證實。

MC-130運輸機具備搭載特戰傘兵進行秘密空降的能力，也可替友軍的MH-60與MH-47直升機、MV-22傾轉旋翼機空中加油，協駐友軍可以執行敵後穿透任務。