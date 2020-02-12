快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失事黑鷹直升機黑盒子運返台灣 空軍本月中公布肇因

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
空軍失事黑鷹直升機黑盒子由美軍完成解讀，上周運返台灣。圖／國防部提供

空軍一架UH-60M黑鷹直升機上月失事墜毀在北部山區，造成故參謀總長沈一鳴上將等8名將校殉職。軍方人士今天接受本報訪問證實表示，送往美國陸軍解讀資料的失事機飛行紀錄儀「黑盒子」，上週已運返台灣，待調查委員會完成階段性調查後，空軍預計本月中召開說明會向外界說明肇因。

國防部發言人史順文昨表示，針對黑鷹直升機失事調查報告，空軍已依規定組成飛安鑑定調查委員會，完成階段性調查後，將適時向外界說明，黑盒子1月8日送交美軍判讀，後續會掌握解讀進度。

國防部總督察長黃國明當時率隊在失事現場尋獲黑盒子後，1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期4週解讀。空軍司令部曾表示，依規定專案調查委員會應於45天內完成初步肇因調查報告。據此推估說明時限為本月16日。

機號933的空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機，上月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、參謀本部總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、國防部政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職；同時有5名將校官士受傷。

事發後黑盒子曾由調查委員會成員之一的運安會進行初步解讀，運安會官員曾透露解讀資料顯示，機件故障、天氣因素八成已可排除，至於人為操作因素，還需進一步分析。運安會主委楊宏智接受媒體訪問時曾表示，應都還在可操控、航管聯繫狀態，基本上都算正常，而駕駛在最後一刻還嘗試在穩定該機。

據了解，UH-60M黑鷹直升機與模擬機都位在新社602旅，當地模擬機固定週三下午到晚上提供空軍救護隊換裝黑鷹人員使用，週四下午晚上則提供內政部空勤總隊換裝同型機人員。失事案發生後，空軍使用模擬器時數大增。傳稱基層其實已知肇因。

陸軍採購60架黑鷹直升機，配屬陸軍30架、分撥內政部空勤總隊15架、空軍救護隊15架，2018年2月5日空勤總隊黑鷹在蘭嶼失事1架，空軍在新北失事1架，目前我國還有58架。陸軍黑鷹直升機部隊去年10月已舉辦成軍典禮，自訓接裝的空軍救護隊黑鷹直升機部隊，預計本月14日在嘉義舉辦成軍典禮，但視為內部活動，未對外開放。

黑鷹直升機 空軍 陸軍 沈一鳴
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

失事黑鷹直升機黑盒子 美方完成解讀運返台灣

共機繞台 國防部長視察空軍 「不讓敵機在頭上耀武揚威」

不讓敵機飛在頭上耀武揚威 嚴德發引高志航名言勉空軍

空軍救護隊換裝黑鷹 14日嘉義舉行成軍典禮

相關新聞

共機繞台後隔一天 美軍兩特種作戰機今穿越台灣海峽

美國推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）今日（12）披露，美軍兩架隸屬於空軍特戰司令部第17特戰中隊的M...

失事黑鷹直升機黑盒子運返台灣 空軍本月中公布肇因

空軍一架UH-60M黑鷹直升機上月失事墜毀在北部山區，造成故參謀總長沈一鳴上將等8名將校殉職。軍方人士今天接受本報訪問證...

國防部取消階級住宅條款 眷改「將官房」將售官士兵

國軍老舊眷村改建完成多時，目前還有眾多餘戶未售出，尤其是34坪型的「將官房」。國防部日前預告「國軍老舊眷村改建零星餘戶處...

新冠肺炎難偵測 國軍預醫所將對決詭奇病毒

中央流行疫情指揮中心全力對抗潛伏性奇高的「新冠肺炎（武漢肺炎）」，據指出，已動員國防大學預防醫學研究所展開疫情監測檢驗與...

失事黑鷹直升機黑盒子 美方完成解讀運返台灣

UH-60M黑鷹直升機元月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士今天表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上...

共機繞台 國防部長視察空軍 「不讓敵機在頭上耀武揚威」

中共軍機近日遠海長航擾台，國防部長嚴德發昨天代表蔡英文總統視察空軍作戰指揮部，聽取國軍戰備因應作為。面對中共執意破壞區域和平的作為，嚴德發宣示「不挑釁、不示弱」，強調中華民國國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰，絕對有能力、有信心，維護區域和平穩定，保衛國家安全。

不讓敵機飛在頭上耀武揚威 嚴德發引高志航名言勉空軍

針對近日中共軍機進行遠海長航，國防部長嚴德發今日代表三軍統帥蔡英文總統，前往負責監控指揮台海防空作戰的空軍作戰指揮部，聽...

國防部解讀共機連續出海擾台舉措 統計近年有三次

中共軍機連兩日「遠海長航」擾我空防，近年曾有三次紀錄，國防部正嚴密監控中。國防部發言人史順文上午表示，這是中共運用計畫性...

影／往長灘島旅客原機遣返損失數萬元

菲律賓政府昨天深夜臨時宣布拒絕台灣籍旅客入境，100多名台灣籍旅客昨天深夜搭機前往菲律賓長灘島準備度假，困在長灘島機場一...

國軍公職人員財產申報審查 293人中籤

國防部上午舉行「108年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，包括國防部文宣心戰處長樓偉傑、空軍司令部公共事務組長唐才...

前天繞台 共機昨越海峽中線

中共軍機一連兩天發動遠海長航，昨天再度派出轟六轟炸機，飛出巴士海峽後折返，執行戒護的共軍戰鬥機，則一度在澎湖西南方「抄近路」越過海峽中線。國軍立即廣播驅離，並派F-十六戰機攔截，對方隨即飛返中線以西空域。蔡總統昨表示，全世界都關注中國疫情，這個時候做這些軍事動作，沒有意義及必要。她要告訴中國，最重要是趕快把疫情控制住，讓整個區域、全球面臨疫情的緊張狀態可緩解。

共機連兩天繞台 蔡英文：國軍時時刻刻守護家園

共機連續兩天繞台引發關注。蔡英文總統稍早表示，昨天和今天，中國軍機繞行台灣與鄰近國家周邊，國軍都全程監偵掌握，第一時間就...

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

武漢肺炎防疫戰！廣東緊急立法授權 廣州深圳可徵用私人財產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。