失事黑鷹直升機黑盒子運返台灣 空軍本月中公布肇因

空軍一架UH-60M黑鷹直升機上月失事墜毀在北部山區，造成故參謀總長沈一鳴上將等8名將校殉職。軍方人士今天接受本報訪問證實表示，送往美國陸軍解讀資料的失事機飛行紀錄儀「黑盒子」，上週已運返台灣，待調查委員會完成階段性調查後，空軍預計本月中召開說明會向外界說明肇因。

國防部發言人史順文昨表示，針對黑鷹直升機失事調查報告，空軍已依規定組成飛安鑑定調查委員會，完成階段性調查後，將適時向外界說明，黑盒子1月8日送交美軍判讀，後續會掌握解讀進度。

國防部總督察長黃國明當時率隊在失事現場尋獲黑盒子後，1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期4週解讀。空軍司令部曾表示，依規定專案調查委員會應於45天內完成初步肇因調查報告。據此推估說明時限為本月16日。

機號933的空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機，上月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、參謀本部總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、國防部政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職；同時有5名將校官士受傷。

事發後黑盒子曾由調查委員會成員之一的運安會進行初步解讀，運安會官員曾透露解讀資料顯示，機件故障、天氣因素八成已可排除，至於人為操作因素，還需進一步分析。運安會主委楊宏智接受媒體訪問時曾表示，應都還在可操控、航管聯繫狀態，基本上都算正常，而駕駛在最後一刻還嘗試在穩定該機。

據了解，UH-60M黑鷹直升機與模擬機都位在新社602旅，當地模擬機固定週三下午到晚上提供空軍救護隊換裝黑鷹人員使用，週四下午晚上則提供內政部空勤總隊換裝同型機人員。失事案發生後，空軍使用模擬器時數大增。傳稱基層其實已知肇因。

陸軍採購60架黑鷹直升機，配屬陸軍30架、分撥內政部空勤總隊15架、空軍救護隊15架，2018年2月5日空勤總隊黑鷹在蘭嶼失事1架，空軍在新北失事1架，目前我國還有58架。陸軍黑鷹直升機部隊去年10月已舉辦成軍典禮，自訓接裝的空軍救護隊黑鷹直升機部隊，預計本月14日在嘉義舉辦成軍典禮，但視為內部活動，未對外開放。