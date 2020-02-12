國防部取消階級住宅條款 眷改「將官房」將售官士兵

國軍老舊眷村改建完成多時，目前還有眾多餘戶未售出，尤其是34坪型的「將官房」。國防部日前預告「國軍老舊眷村改建零星餘戶處理辦法部分條文修正草案」，讓國防部在辦理第二次國軍老舊眷村改建零星餘戶價售志願役現役官士兵作業時，取消階級住宅坪型限制條款，讓志願役士兵也能買將官房。

國防部表示，現行國防部為照顧志願役現役軍、士官、兵及減少空屋管理費支出，依「國軍老舊眷村改建零星餘戶處理辦法」本第5條規定辦理第一次國軍老舊眷村改建零星餘戶價售志願役現役軍、士官、兵，必要時，得辦理第二次價售；如仍有餘戶，則委託財政部國有財產署公開標售。

但國防部說，預估第一次價售作業完成後，將僅剩餘34坪型住宅。但受限於現行國軍老舊眷村改建零星餘戶價售志願役現役軍、士官、兵，須按階級區分住宅坪型，即將官級34坪型、校官級30坪型、尉官及士官級28坪型、士兵級26坪型，以致第一次價售作業完成，扣除將官需求戶數後，還有許多34坪型住宅，卻無法再價售志願役現役軍、士官、兵。

國防部說，為使國家資源能有效合理利用，並落實照顧志願役現役官兵，因此在辦法中增訂國防部在辦理餘戶第二次價售作業時，得不受階級坪型的限制，所有官士兵都能買將官房。

此外，草案也修正眷村零星餘戶的定義，刪除依都市更新條例參與都市更新經權利變換後，及與政府機關聯合開發或合建經分回的住宅及基地為本辦法零星餘戶定義範圍、應辦理公開標售及成本價格計算標準等，大幅開放餘戶的標準，希望有更多眷村公宅可售予志願役官兵；而辦法中原本規定要保留一定戶數作為志願役官兵短期借用、租用、緊急安置或中繼型的軍眷住宅使用，但國防部考量實務上根本沒人申請，為使餘戶全數售出，將相關條文刪除。