新冠肺炎難偵測 國軍預醫所將對決詭奇病毒

中央流行疫情指揮中心全力對抗潛伏性奇高的「新冠肺炎（武漢肺炎）」，據指出，已動員國防大學預防醫學研究所展開疫情監測檢驗與防治計畫研發，所屬P4實驗室配合衛福部，就國內新冠肺炎患者病毒進行檢體採集及病原檢測確認，進行病毒培養及分離，希望協助研發出更有效的偵檢技術及套件。

國防大學預防醫學研究所P4實驗室，任務是建立國內生物防護能量，以因應突發性病原事件緊急應變處理。由於研發或對抗生物製劑的軍事任務，讓預醫所機密等級奇高。面臨新冠肺炎疫情流行威脅，預醫所除完成國軍軍內各項應變措施與隔離病房建置規劃外，已因應衛福部動員投入防疫工作。

由於新冠肺炎病毒潛伏性高，初期感染呼吸道沒有病狀，卻已具高傳染能力，即時偵檢不易。根據預醫所17年前投入對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS,Severe Acute Respiratory Syndrome）冠狀病毒的紀錄，預醫所曾在短短兩個月內成功建立了SARS冠狀病毒的即時PCR檢測系統。

預醫所當年研發出的即時PCR偵測系統檢測系統，對於需再次（nested）PCR才能檢測出來的低病毒量檢體，有較高的靈敏度，曾以此技術成功檢測出94SARS檢體。當時眾多研究計畫也改進大多數使用偵檢SARS冠狀病毒的技術，扼阻致死率頗高的冠狀病毒。

據了解，目前預醫所投入對抗新冠肺炎，除就國內新冠肺炎患者病毒進行檢體採集及病原檢測確認，進行病毒培養及分離外，積極希望找到更有效的偵檢方法與套件，作為臨床快速診斷工具，同時研發疫苗。

而據了解，預醫所目前已協助完成國防部「衡山指揮所」、「國模中心」等機敏地區的消毒確效評估作業，同時完成「國軍醫院院內感染應變措施」、「國軍應區感染應變措施」等計畫草案外，也研擬妥國軍醫院預備成為新冠肺炎收容醫院及隔離病房建置指導。

對於預醫所在對抗「新冠肺炎」的角色，國防部軍醫局長陳建同昨日表示，預醫所是遵照中央疫情指揮中心指導，有任何需求會要求預醫所配合，該所會遵照指示辦理，但包括協助國防部的防疫作為在內，詳情他都無法回答，宜由指揮中心回應。