快訊

史上首例！ 今年大學指考延到7月3至5日舉行

網傳將熄燈 Yahoo：台灣Yahoo拍賣正常營運

新冠肺炎難偵測 國軍預醫所將對決詭奇病毒

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部軍醫局長陳建同。記者洪哲政/攝影

中央流行疫情指揮中心全力對抗潛伏性奇高的「新冠肺炎（武漢肺炎）」，據指出，已動員國防大學預防醫學研究所展開疫情監測檢驗與防治計畫研發，所屬P4實驗室配合衛福部，就國內新冠肺炎患者病毒進行檢體採集及病原檢測確認，進行病毒培養及分離，希望協助研發出更有效的偵檢技術及套件。

國防大學預防醫學研究所P4實驗室，任務是建立國內生物防護能量，以因應突發性病原事件緊急應變處理。由於研發或對抗生物製劑的軍事任務，讓預醫所機密等級奇高。面臨新冠肺炎疫情流行威脅，預醫所除完成國軍軍內各項應變措施與隔離病房建置規劃外，已因應衛福部動員投入防疫工作。

由於新冠肺炎病毒潛伏性高，初期感染呼吸道沒有病狀，卻已具高傳染能力，即時偵檢不易。根據預醫所17年前投入對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS,Severe Acute Respiratory Syndrome）冠狀病毒的紀錄，預醫所曾在短短兩個月內成功建立了SARS冠狀病毒的即時PCR檢測系統。

預醫所當年研發出的即時PCR偵測系統檢測系統，對於需再次（nested）PCR才能檢測出來的低病毒量檢體，有較高的靈敏度，曾以此技術成功檢測出94SARS檢體。當時眾多研究計畫也改進大多數使用偵檢SARS冠狀病毒的技術，扼阻致死率頗高的冠狀病毒。

據了解，目前預醫所投入對抗新冠肺炎，除就國內新冠肺炎患者病毒進行檢體採集及病原檢測確認，進行病毒培養及分離外，積極希望找到更有效的偵檢方法與套件，作為臨床快速診斷工具，同時研發疫苗。

而據了解，預醫所目前已協助完成國防部「衡山指揮所」、「國模中心」等機敏地區的消毒確效評估作業，同時完成「國軍醫院院內感染應變措施」、「國軍應區感染應變措施」等計畫草案外，也研擬妥國軍醫院預備成為新冠肺炎收容醫院及隔離病房建置指導。

對於預醫所在對抗「新冠肺炎」的角色，國防部軍醫局長陳建同昨日表示，預醫所是遵照中央疫情指揮中心指導，有任何需求會要求預醫所配合，該所會遵照指示辦理，但包括協助國防部的防疫作為在內，詳情他都無法回答，宜由指揮中心回應。

新冠肺炎 疫情 國軍
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

台郡獲利報喜 美系外資調高目標價至158元

新冠、武漢搞不清？ 指揮中心：一律簡稱「武漢肺炎」

今年2月14日最夯情人節禮物 他自製「抗疫花束」應景

美國國安顧問：新冠病毒可能影響美中第一階段協議

相關新聞

新冠肺炎難偵測 國軍預醫所將對決詭奇病毒

中央流行疫情指揮中心全力對抗潛伏性奇高的「新冠肺炎（武漢肺炎）」，據指出，已動員國防大學預防醫學研究所展開疫情監測檢驗與...

失事黑鷹直升機黑盒子 美方完成解讀運返台灣

UH-60M黑鷹直升機元月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士今天表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上...

共機繞台 國防部長視察空軍 「不讓敵機在頭上耀武揚威」

中共軍機近日遠海長航擾台，國防部長嚴德發昨天代表蔡英文總統視察空軍作戰指揮部，聽取國軍戰備因應作為。面對中共執意破壞區域和平的作為，嚴德發宣示「不挑釁、不示弱」，強調中華民國國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰，絕對有能力、有信心，維護區域和平穩定，保衛國家安全。

不讓敵機飛在頭上耀武揚威 嚴德發引高志航名言勉空軍

針對近日中共軍機進行遠海長航，國防部長嚴德發今日代表三軍統帥蔡英文總統，前往負責監控指揮台海防空作戰的空軍作戰指揮部，聽...

國防部解讀共機連續出海擾台舉措 統計近年有三次

中共軍機連兩日「遠海長航」擾我空防，近年曾有三次紀錄，國防部正嚴密監控中。國防部發言人史順文上午表示，這是中共運用計畫性...

影／往長灘島旅客原機遣返損失數萬元

菲律賓政府昨天深夜臨時宣布拒絕台灣籍旅客入境，100多名台灣籍旅客昨天深夜搭機前往菲律賓長灘島準備度假，困在長灘島機場一...

國軍公職人員財產申報審查 293人中籤

國防部上午舉行「108年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，包括國防部文宣心戰處長樓偉傑、空軍司令部公共事務組長唐才...

前天繞台 共機昨越海峽中線

中共軍機一連兩天發動遠海長航，昨天再度派出轟六轟炸機，飛出巴士海峽後折返，執行戒護的共軍戰鬥機，則一度在澎湖西南方「抄近路」越過海峽中線。國軍立即廣播驅離，並派F-十六戰機攔截，對方隨即飛返中線以西空域。蔡總統昨表示，全世界都關注中國疫情，這個時候做這些軍事動作，沒有意義及必要。她要告訴中國，最重要是趕快把疫情控制住，讓整個區域、全球面臨疫情的緊張狀態可緩解。

共機連兩天繞台 蔡英文：國軍時時刻刻守護家園

共機連續兩天繞台引發關注。蔡英文總統稍早表示，昨天和今天，中國軍機繞行台灣與鄰近國家周邊，國軍都全程監偵掌握，第一時間就...

批共機擾台 游錫堃：把台灣越推越遠

共軍24小時內兩度派出戰機擾台，引發關注。立法院長游錫堃今天表示，中共這樣做非常不智，是把台灣越推越遠

趙天麟：習近平受內部挑戰 才出共機繞台下策

共機連續兩天繞台，引發外界關注。民進黨立委趙天麟今天指出，獨裁威權的體制已無法解釋如此害人害己的決策，恐怕是取消任期制的...

共機24小時內二度擾台 AIT連發文強調支持台灣

中共軍機24小時內二度擾台，美國在台協會今天則公布國務院等行政部門資深主管給各大企業執行長和地方首長的公開信，呼籲他們持...

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

最強免疫國真相！印尼為什麼零新冠肺炎確診病例？

42天才病發確診 病毒最長潛伏期恐刷新

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

新冠肺炎／港澳旅遊警示升三級 星國二級泰國一級注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。