不讓敵機飛在頭上耀武揚威 嚴德發引高志航名言勉空軍

針對近日中共軍機進行遠海長航，國防部長嚴德發今日代表三軍統帥蔡英文總統，前往負責監控指揮台海防空作戰的空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，詳細瞭解共機執行遠海長航訓練過程，以及國軍戰備因應作為，並慰勉官兵執行任務的傑出表現。

對於中共在肺炎疫情延燒之際，仍執意破壞區域和平穩定，嚴德發嚴正宣示「不挑釁、不示弱」，強調中華民國國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰，絕對有能力、有信心，維護區域和平穩定，保衛國家安全。他也引述《孫子兵法》兵勢篇所云「奇正相生」，期勉空軍官兵透過此次應對過程，檢驗訓練成果，累積實戰經驗，並據此精進戰術戰法與克敵對策，奠定「超敵勝敵」基礎。

嚴德發也強調，防疫視同作戰，尤其情監偵作業場所為密閉空間，務必要落實防疫措施，以維護官兵身心健康、確保戰力完整。

在巡視空作部時，嚴德發也特別引用抗戰時空軍烈士高志航的名言，表示「身為中華民國空軍，我們不會讓敵機飛在頭上耀武揚威！」

不過，這句話雖然符合高志航為國效命、視死如歸的氣概，事實上並非真正出自其口，而是中央電影公司1977年電影「筧橋英烈傳」中，編劇替他安排的對白：當天（民國26年11月21日），日軍空襲河南省周家口機場，高志航堅持起飛迎敵，但是座機引擎屢發不動，部屬眼見敵機將至，勸他躲避，高志航（梁修身飾）堅拒，表示：「身為中國空軍，怎能讓敵機飛在頭上？」最後被炸身亡。

民國105年5月，剛就任的蔡英文總統視察花蓮空軍基地，致詞時引述了這句話，但將「中國」改為「中華民國」，當時頗另外界驚豔，今天嚴德發再度引述。

另外，昨日晚間，蔡總統在臉書發文表示，不論堅守國防安全或參與防疫工作，感謝國軍時時刻刻守護家園；全體國人應對國軍有信心，更要向國軍致敬。今天國防部也特別利用軍聞社，轉發這則訊息。