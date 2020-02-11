所有入境旅客須填健康聲明書 拒填、亂寫最高罰15萬元

為提升我國邊境檢疫措施，中央疫情指揮中心今公布，所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，是否前往中港澳等流行地區旅遊史、接觸史，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，依法最高將處15萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥今日表示，因應中國大陸及全球其他26個國家及地區均有新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中部分國家及地區出現無明顯感染源社區傳播及爆發輸出他國會議群聚感染事件。

莊人祥說，至於中港澳入境航班旅客則維持填報「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，且於入境14日內應配合居家檢疫措施。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫檢疫措施。

返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以利及時診斷通報。