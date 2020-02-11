國防部解讀共機連續出海擾台舉措 統計近年有三次

中共軍機連兩日「遠海長航」擾我空防，近年曾有三次紀錄，國防部正嚴密監控中。國防部發言人史順文上午表示，這是中共運用計畫性作為常態赴西太平洋實施遠海飛訓，目的在向周邊國家具體展現戰略威懾的意涵。而國軍對於台海區域安全情勢及當面共軍演訓、「機艦動態」，均能運用聯合情監偵系統，嚴密掌握並依相關戰備規定應處。

中共解放軍前日派遣轟6、殲11、空警500等，飛出巴士海峽。4架轟6繼續北上，經宮古水道飛回，逆時針繞台一圈。共軍東部戰區事後表示，是執行海空聯合操演，除戰機外還有「驅護艦」，並宣稱絕對有「挫敗台獨」的能力。而昨日再度派遣轟6轟炸機，飛出巴士海峽後折返，執行戒護的共軍戰鬥機，一度在澎湖西南方「抄近路」越過海峽中線，遭我國軍戰管廣播驅離，並派F-16戰機攔截，迫使對方飛返中線以西空域。而國防部連續兩日披露我F-16戰機監控共軍轟6戰機的即時空照。

據了解，我海峽當面M503航線航跡上午一度被「清空」，外界懷疑共軍今天在海峽當面可能有海空操演，但截至中午為止，國防部說台海周邊海空情勢無異常。

對於共軍連續兩日遠海長航，國防部發言人史順文上午表示，中共運用計畫性作為常態赴西太平洋實施遠海飛訓，目的在向周邊國家具體展現戰略威懾的意涵。而國軍對於台海區域安全情勢及當面共軍演訓、「機艦動態」，均能運用聯合情監偵系統，嚴密掌握並依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

由於共軍宣稱演訓有「驅護艦」，外界研判應有驅逐艦及護衛艦參與演訓，但我方僅披露共軍空中動態。知情官員證實，共軍這波演訓確有艦艇進行海空聯訓，但海上操演範圍並非「台海當面」，因此我方未予披露，國軍仍嚴密監控共軍這波演訓，不排除在整個情勢緩解後對外公開說明。

共軍軍機近年曾連續2至3日出海擾我空防的紀錄，分別有三次。2017年8月12、13、14日連續3日，當時首日有兩架轟6伴隨電子干擾機1架，自巴士海峽飛往官宮古海峽，隨後兩日由電子干擾機出海循同一南往北航路飛行。當年12月17、18日連續兩日，則有電子干擾機與電子情報收集機循南往北同一航路出海。

而2018年4月18、19、20日連續三日，首日兩架轟6自宮古海峽出海，飛往巴士海峽，採取北往南的航路飛行，隔日（19日）隨即動員兩架轟6、一架TU-154電偵機與電子干擾機，在宮古海峽到巴士海峽北往南航路上，與遼寧號航空母艦進行海空對抗操演；第三日仍有兩架轟6出海，循同一航路進行遠海長航訓練。