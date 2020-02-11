影／往長灘島旅客原機遣返損失數萬元

菲律賓政府昨天深夜臨時宣布拒絕台灣籍旅客入境，100多名台灣籍旅客昨天深夜搭機前往菲律賓長灘島準備度假，困在長灘島機場一晚後，今天中午原機遣返，下機後直呼離譜，讓旅客損失好幾萬元。

被遣返的旅客中午11時02分搭乘菲律賓亞洲航空公司班機返抵桃園機場，旅客臉上露出疲憊的神情。

據旅客轉述，昨天深夜有100多旅客前往長灘島，登機都沒有接到禁令，降落長灘島機場才發現無法入境，大家都很懊惱，為何菲律賓政府不能早點宣布。

陳姓旅客1家4口前往長灘島度假，每個人團費2萬多元，全家花費超過10萬元，結果只看到長灘島機場就敗興而歸，很掃興。旅行社還沒有表示要如何賠償，後續問題回台灣再處理。