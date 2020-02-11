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國軍公職人員財產申報審查 293人中籤

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上午舉行「108年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，包括國防部文宣心戰處長樓偉傑、空軍司令部公共事務組長唐才彬等293人中籤。國防部陸軍常務次長陳曉明（如圖）呼籲中籤的將校，恪遵財產申報規定，落實廉政基礎工程。記者洪哲政/攝影

國防部上午舉行「108年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，包括國防部文宣心戰處長樓偉傑、空軍司令部公共事務組長唐才彬、國防部聯六次長曹進平等293人中籤。國防部陸軍常務次長陳曉明呼籲中籤的將校，恪遵財產申報規定，落實廉政基礎工程。

國防部表示，依據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，上午公開辦理「108年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，由國防部陸軍常務次長陳曉明主持。現場以電腦作業系統共同自全軍列管上校編階以上申報義務人2920人中，抽出293人實施實質審查作業，並從293人中再抽出6人實施前後年度申報資料比對，希望藉由公開公正的抽籤程序，落實行政透明。

陳曉明表示，為落實『陽光防腐、廉潔政府』的施政目標，國防部每年均辦理公開記者會，會同相關主官、主管人員以及現場記者電腦抽籤隨機選出接受實質審查的對象。

陳曉明表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報外，電腦上線申報率達100%。另為簡化申報程序，國防部積極鼓勵將校授權法務部功能平台進行財產查調，107年的授權率已自39.5%提高到91.5%，108年已達到94.8%。國防部政風室主任張俊鴻說，國軍因此107年度未有任何中籤將校因錯誤申報而受罰。

陳曉明表示，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務應恪遵財產申報規定以落實廉政基礎工程，並以此督勉全體國軍人員無論在作業或行事，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

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