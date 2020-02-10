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國防部證實：共機今曾短暫逾越海峽中線

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今發布空軍F-16戰機監控共軍轟六照片。圖／國防部

共機今再度出海演訓，國防部下午證實，共機曾「短暫」踰越海峽中線

國防部今(10)日表示，中共轟6等型機於本日上午10時許，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。期間，戒護中共轟6機的兵力，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

國防部強調，國軍於中共遠海長航訓練活動全程，均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人安心。

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