國防部：共機短暫跨越海峽中線 F-16升空攔截驅離

國防部今天(10日)下午1445時發布新聞稿表示，中共轟六等型機於本日上午10時許，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。

國防部除再度發布F-16貼近轟六的照片，並證實在此期間，戒護中共轟6機之兵力(戰鬥機)，曾短暫踰越海峽中線，經我空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

國防部強調，國軍於中共遠海長航訓練活動全程，均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人安心。

【中央社／台北10日電】

國防部今天表示，中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾短暫逾越海峽中線，在國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域，請國人放心。

國防部下午透過新聞稿指出，中共轟6等型軍機今天上午10時許經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，過程中，戒護轟6機的兵力曾短暫踰越海峽中線。

對共軍的挑釁行為，國防部表示，國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離，空軍F-16戰機也對共軍轟6進行監控，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

國防部強調，共軍遠海長航訓練活動全程，國軍均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，請國人安心。

共軍殲11、空警500、轟6等型機昨天上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，今天又再度執行類似訓練。

根據國防部公開披露的資訊，共軍戰機上一次逾越台海中線是在去年3月31日，當時2架殲11戰機飛越台灣海峽中線，國軍空軍多架戰機也緊急升空攔截。總統蔡英文當時指示，對於蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間「強勢驅離」。