連續兩天共機繞台 王定宇：中國該做的是專心防疫！

中國武漢肺炎疫情持續延燒，不過昨卻傳出共機繞台。對此，民進黨立委王定宇批評是中國愚蠢的軍事動作，強調中國該做的是「提供疫情的真實數據，開放讓國際防疫專家進入中國協助」，而不是派軍機船艦騷擾周邊國家。

王定宇指出，今年2月9日上午11點左右，共軍派出殲11、空警500、轟6等多型戰機，繞行巴士海峽、西太平洋、宮古海峽進行「遠海長訓」。台灣派出F-16監控。

而2月10日上午幾乎相同時間，中共再次派出多架戰機，循幾乎相同路線再次繞台恫嚇，是罕見密集地繞台，現在正在台灣周圍空域飛行；我方警戒機也升空全程監控中。目前共軍軍艦目前也部署在台灣東部、西太平洋海域，海面上艦隊與空軍聯合進行「海空聯合操演」。台灣派出IDF進行監控。

王定宇表示，當中共隱匿疫情，導致人民性命的重大損失，經濟的停擺，竟然還敢做出軍演這種蠢事，中國該做的是「提供疫情的真實數據，開放讓國際防疫專家進入中國協助」，而不是派軍機船艦騷擾周邊國家。

不過，這種愚蠢的軍事演習動作，周邊國家（包括台灣）要特別提高警覺，以防中共軍方鷹派趁亂蠢動，或是企圖以外部衝突化解內部矛盾，畢竟中共是操弄這招的老手！