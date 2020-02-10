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傳共機出海侵擾海峽中線 國防部：以我正式聲明為主
共軍機艦今日持續在台海周邊海空域實施操演，網路瘋傳無線電迷監聽到多架共機上午疑似闖越海峽中線，被我方戰管人員要求轉向的訊息。國防部對此表示，一切以國防部官方發布訊息為主。
據了解，國防部正在匯整相關情資，擬於下午發布正式說明。
中共解放軍今日連續第二天派軍機繞台對我施壓，繼昨日派遣包含殲11、空警500、轟6等多型戰機進行繞台戰備訓練，今日上午再度遣軍機循原路線繞台，循昨日路線從西南海域穿越巴士海峽，空軍派遣IDF戰機升空監控。有無線電航迷監控到我方戰管人員對大陸軍機發出警告通知。對此，國防部發言人史順文上午表示，國軍對周邊海空情勢能充分掌握。並未否認此一情勢。
網路社群上午還盛傳，多架共機今晨緊貼海峽中線實施飛行訓練，一度飛越海峽中線，我方除派遣多架台中清泉崗及台南基地IDF警戒機升空攔截外，傳戰管人員要求共機轉向離開，但遭共機飛行員以實施例行演訓為由拒絕。
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