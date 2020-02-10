共機上午再繞台挑釁我空防 國防部監控中

中共解放軍連續第二天派軍機繞台對我施壓！解放軍繼昨日派遣包含殲11、空警500、轟6等多型戰機進行繞台戰備訓練，今日上午再度遣軍機循原路線繞台，循昨日路線從西南海域穿越巴士海峽，空軍派遣IDF戰機升空監控。有無線電航迷監控到我方戰管人員對大陸軍機發出警告通知。對此，國防部發言人史順文上午表示，國軍對周邊海空情勢能充分掌握。並未否認此一情勢。

行政院上午對立法院提出書面施政報告，內容指出，因應兩岸新情勢及中共對台作為，政府依循民主原則和台灣民意，持續推動和平、不挑釁及不冒進的兩岸政策，堅定捍衛國家主權尊嚴與民主安全，反制中共單邊推動「一國兩制」，並結合理念相近國家，致力維護台海和平穩定現狀。

軍方指出，解放軍多型軍機昨日進行遠海長訓，部分飛海峽中線以西，另有軍機則經巴士海峽，再由台灣東岸西太平洋進宮古水道，後返回駐地，形同繞台一圈，我F-16戰機緊急升空全程監控。解放軍上午10時許又派出多架軍機，再循昨天的路線，從西南海域穿越巴士海峽。

史順文上午表示，國軍對周邊海空情勢能充分掌握。並未否認此一情勢。