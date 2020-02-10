行政院：國軍招募成效佳 今年檢討取消短役期班隊

行政院將向立法院提出總統大選後第一份施政報告，在國防方面，報告披露國軍招募留營成效顯著，預計109年底可達編現比90%，而今年起在兼顧人力質、量原則下，將逐步提高長役期錄取標準、檢討取消短役期班隊、增加ROTC受訓期程及碩士班與嚴審官兵再入營考核年限。

報告中表示，民進黨政府將籌建新銳戰力，其中M1A2T戰車、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及F-16V(BLK70)型戰機等4項軍購案，已與美方完成發價書簽署；另賡續籌建裝步戰鬥車、新一代飛彈巡防艦等基本戰力，以及輕快高效能作戰艦艇、岸置機動反艦飛彈等不對稱戰力，並結合高雄左營二港口及機場跑滑道戰力防護整建工程，打造重層防衛與嚇阻戰力。

此外，因應F-16V(BLK70)型戰機及磐石軍艦等各型新興兵力籌獲，整合國軍各型新興裝備維保能量，循三軍既有能量協修與民間工廠認修製、國防釋商等管道，規劃籌建武器裝備修護能量計1萬414項，迄今已完成1萬231項(達成率98.24%)，全案管制於112年全數完成，以提升及確保新興兵力裝備妥善。

報告同時指出，國防部已與全國129所大專校院及354所高中職簽訂合作協議，目前「大學儲備軍官訓練團」在訓學生達1012員，編現比達86.5%，留營率達75%，招募留營成效顯著，預計109年底可達編現比90%；而109年起，在兼顧人力質、量原則下，逐步提高長役期錄取標準、檢討取消短役期班隊、增加ROTC受訓期程及碩士班與嚴審官兵再入營考核年限。