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【重磅快評】解放軍在疫情中操演 意欲何為？

聯合報 / 主筆室
國軍F-16監控伴飛中共轟六機。 圖／國防部提供

中共解放軍昨天（9日）派出包括轟六、殲十一、空警五百等機種，飛出巴士海峽執行遠海長航任務，其中四架轟六型機更向東北飛，繞過石垣島、宮古島，由宮古水道北返，逆時針繞台灣一圈。解放軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉證實，戰區進行海空聯合操演，並聲稱「有決心有能力挫敗一切『台獨』分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定」。今天一早，共軍機群再度出海執行遠航操演。

在舉世關注肺炎疫情時，中共舉行軍事操演，對深恐被病毒波及的周邊國家，已經頗為惹眼；共軍不忘加上一段耀武揚威的發言，此話傳到台灣，自然更激起一片罵聲。但是扣掉幾乎是「膝反射」的回應之外，有什麼門道值得觀察？

「挫敗台獨」之類發言，對外必然引發反感，在如今的時局下更是如此，但站在身為中共政權中鷹派的解放軍角度，這從來不是需要關注的部分。從他們的角度想，反正只要有任何對外「亮劍」展示武力之舉，都會被「西方反華勢力」抹黑。

因此，若說操演本身或張春暉發言，是因為疫情引發的兩岸齟齬，或是反制準副總統賴清德訪美，恐怕都是台灣往自己臉上貼金。

近日中共解放軍更大的動作，是由飛彈驅逐艦呼和浩特號率領的「161編隊」，已經遠航通過國際換日線，進入西半球水域，號稱「距離祖國有廿小時時差」。支隊雖然沒有航空母艦，但刻意納編共軍最大的補給艦、號稱「航母奶媽」的查干湖號，當然暗示未來共軍的航艦作戰群，也有能力遠航到太平洋第三島鏈。

艦隊遠航西半球，以及繞台飛行，對於負責執行的單位，都算是大活動，不僅早就排入訓練流程，而且必須經過相當時間的準備，絕非即興式「說走就走」。然而在國內疫情高峰、民怨蠢蠢欲動的當下，這些操演仍然依計畫舉行，並沒有因此打消，這才是解放軍乃至中南海，想要對外表達的「門道」。

這些動作的真正語言，一方面是對外宣稱，共軍的戰力沒有受到疫情影響，已經排定的例行操演，仍然照常舉行。二方面則是表現，習近平開年時對解放軍強調「加強訓練」的命令，仍然被毫無折扣地執行，亦即權力結構未受影響。

這些動作的真正觀眾，是周邊國家軍方、政府的「局內人」，而非解放軍從來不關心的海外輿論。甚至於對這些「巷子內」觀眾而言，先前透過情報蒐集與研析，對共軍這段時間可能進行的演訓，早就有一定程度的判斷與掌握；如果這些「正常」的軍方操演突然全部被叫停，才是「此時無聲勝有聲」，所引發的疑慮與緊張，會比大吹大擂更嚴重。

至於解放軍到底受疫情影響多嚴重？東部戰區雖然包括病例排名第三的浙江省（至今確診1092人）、第六名的安徽省（830人），第七名的江西省（771人）、第八名的江蘇省（492人）。以這次遠海長航，共軍轟六的駐地安徽安慶而言，目前病例78人；至於東海艦隊的大本營舟山，更只有7人。雖然軍方病患據信未納入統計，大陸官方數據更未必可盡信，但整體看來，疫情距離當地解放軍「已經被癱瘓」，仍有相當的距離。

比較值得關注的是，目前確診2541人，僅次於武漢市的湖北孝感市，正是解放軍空降軍（原番號第15空降軍）的駐地所在。以新型冠狀病毒肺炎傳染力之強，以及當局初期的遮掩疫情，若說駐軍完全不受影響，只怕令人難以置信。接下來解放軍會不會刻意讓嚴重疫情區的部隊出來「表演」，不管是一般性戰訓操演，或是投入疫情防救，都值得關注。各國的情研人員，更會設法從蛛絲馬跡中研判，在這一波橫掃大陸的病毒「攻勢」之下，解放軍受影響的程度，到底有多大？

解放軍 中共
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