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共軍機艦繞台解放軍突暴走文攻？專家：針對美軍而來

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
我國防部昨日發布我F-16戰機監控共軍這波繞台的轟六畫面。圖/國防部

昨日（9）上午中共解放軍殲11戰機、空警500預警機及轟6轟炸機穿越巴士海峽執行遠海長航訓練，儘管解放軍東部戰區新聞發言人隨後表示，此舉是為因應當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，但有專家研判，若從1月下旬以來美中在台灣周邊海域及菲律賓海的演訓交鋒觀察，此次解放軍機艦繞台，其實是針對美軍近期在東海所謂「戰略威懾」所表達的強硬回應。

共軍昨日以「東部戰區」新聞發言人發布的形式，具名宣稱出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，執行戰備巡航，聲稱「戰區部隊有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動」。我國防部同時也發布F-16戰機監控共軍這波台轟六的畫面反制。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩上午受訪表示，「中」美機艦近期其實頻繁交鋒。他分析表示，1月20日解放軍Tu-154MD電戰機在東海的活動，偵蒐的是第七艦隊指揮艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge LCC 19）、「美利堅號」遠征打擊群（America ESG）與日本海上自衛隊戰車登陸艦「國東號」（LST-4003）的「共同訓練」；而1月31日從關島起飛、以飛彈攻擊航線進入台灣防空識別區的B-52H轟炸機，為的則是與菲律賓海訓練的美利堅號遠征打擊群，共同對甫通過巴士海峽進入菲律賓海的解放軍年度遠海聯合訓練的「161編隊」，進行模擬夾擊。

他進一步表示，美國軍機動態推特「飛機守望」（Aircraft Spots）31日揭露，美國空軍一架B-52H轟炸機30日進入台北飛航情報區巡航，飛近台灣與中國大陸後，飛返關島安德森空軍基地。這架進入東海防空識別區的美軍B-52H轟炸機，不止進入了台北飛航情報區，也進入了台灣防空識別區，而從軍機被披露的航線位置，約略在彭佳嶼與RCR8禁航區的東南角之間，以B-52H可以掛載的AGM-158、AGM-154、AGM-86及AGM-158C各式陸攻及攻船飛彈的射程，足以扼制中國舟山群島以南、汕頭以北的各機場、港口、觀通系統與東海及台灣海峽巡弋的海上目標。

他說，從中國官媒的報導得知，今年遠海聯合訓練的「161編隊」除了納編052D飛彈驅逐艦「呼和浩特號」（舷號161）、071型綜合登陸艦「五指山號」（舷號987）與至少兩艘飛彈護衛艦外，另外還有「航母奶媽」的901型綜合補給艦「查干湖號」（舷號967）和「海軍之眼」的815A型電子偵察艦「天權星號」（舷號857）。

呂禮詩認為，昨日解放軍進入日本防空識別區進行遠海長航的轟6轟炸機，掛載了具有攻陸能力亦可對水面目標進行攻擊的鷹擊-63飛彈，模擬目標為搭載了數十架短場起降F-35B匿蹤戰機的美利堅號及所編成的遠征打擊群，與宮古水道兩側沖繩島、宮古島上的機場與港口等軍事要地，因此他研判解放軍此次「遠海長航」，是對日前美軍B-52H轟炸機「持續轟炸機進駐存在」（Continuous Bomber Presence, CBP）的戰略威懾，表達的強硬回應。

至於中共解放軍東部戰區新聞發言人昨日事後發表所謂「打擊台獨分裂勢力」云云的言論，他認為是每次共軍文攻武嚇都有的罐頭言論。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，美國軍機動態推特「飛機守望」（Aircraft Spots）31日揭露一架進入東海防空識別區的美軍B-52H轟炸機，不止進入了台北飛航情報區，也進入了台灣防空識別區。圖／Aircraft Spots；後製／呂禮詩

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