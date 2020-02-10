日本防衛省：繞台飛行只有轟六 沒有戰鬥機

國防部9日傍晚宣布，中共空軍包括殲11戰鬥機、空警500預警機、轟6轟炸機，上午11時許由巴士海峽飛出，經宮古水道飛回東海上空，再返回原駐地。晚間日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）也發布新聞稿，指出共軍轟6型機4架，分為兩批通過宮古水道北返。

比對雙方訊息可知，共軍機隊中的殲11與空警500，在飛出巴士海峽進入西太平洋後，受限於航程等因素，並未隨同轟6北上，而是直接循原路飛返。

日方公布的兩張轟6照片，機號分別為20018、20119，國軍稍早公布的照片中，則出現20015號機。由機號可知，這3架轟6K均屬於中共空軍第10師28團，駐地在安徽安慶，屬於東部戰區。

另外，日前日本防衛省也公布去年（2019）前三季，因應各國飛機進入防空識別區，航空自衛隊戰機緊急起飛攔截，總計742架次，比前年同期減少16架次。不過起飛攔截中共軍機523架次，比前年同期多47架次。