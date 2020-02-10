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日本防衛省：繞台飛行只有轟六 沒有戰鬥機
國防部9日傍晚宣布，中共空軍包括殲11戰鬥機、空警500預警機、轟6轟炸機，上午11時許由巴士海峽飛出，經宮古水道飛回東海上空，再返回原駐地。晚間日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）也發布新聞稿，指出共軍轟6型機4架，分為兩批通過宮古水道北返。
比對雙方訊息可知，共軍機隊中的殲11與空警500，在飛出巴士海峽進入西太平洋後，受限於航程等因素，並未隨同轟6北上，而是直接循原路飛返。
日方公布的兩張轟6照片，機號分別為20018、20119，國軍稍早公布的照片中，則出現20015號機。由機號可知，這3架轟6K均屬於中共空軍第10師28團，駐地在安徽安慶，屬於東部戰區。
另外，日前日本防衛省也公布去年（2019）前三季，因應各國飛機進入防空識別區，航空自衛隊戰機緊急起飛攔截，總計742架次，比前年同期減少16架次。不過起飛攔截中共軍機523架次，比前年同期多47架次。
至於中共方面，東部戰區發言人、空軍大校張春暉透過「中國軍網」（解放軍報）證實，部戰區9日組織海空兵力實施戰備巡航，出動驅逐艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗軍種一體化聯合作戰能力。他並聲稱，「戰區部隊有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定」。
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