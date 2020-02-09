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共軍戰備巡航挑釁 陳以信：不排除與賴清德訪美有關

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今(9)日發布共軍機艦「遠海長航」資訊，並在今年首次曝光我F-16戰機近距監控共軍轟六戰機畫面。圖／國防部提供

共軍今天罕見以「東部戰區」新聞發言人發布的形式，具名宣稱出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，執行戰備巡航，聲稱「戰區部隊有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動」。我國防部同時也發布F-16戰機監控共軍這波台轟六的畫面反制。國民黨立委陳以信研判，共軍舉措「不能排除」與副總統賴清德訪美有關，呼籲中共自我克制，在「武漢新冠肺炎」疫情日趨緊張之時，兩岸應共同為人民健康為首要考量。

國防部今(9)日發布共軍機艦「遠海長航」資訊，並在今年首次曝光我F-16戰機近距監控共軍轟六戰機畫面。國防部表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。此期間，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處。

國防部指出，中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。國防部強調，面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

共軍東部戰區新聞發言人張春暉隨即也透過微博官方帳號發布「海空兵力戰備巡航」談話，內容指出：2月9日，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。

談話中宣稱：空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切“台獨”分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

對此，國防部表示，國軍今發布共軍遠海長航資訊，僅說明我方監控內容，未針對對岸發表言論回應。

陳以信今天受訪表示，共軍此舉「不能排除」與副總統賴清德訪美有關，呼籲陸方自我克制，在「新冠肺炎」疫情日趨緊張之時，兩岸應共同為人民健康為首要考量，渡過難關。國民黨立委吳斯懷受訪也表示，兩岸醫療體系與人民正為「抗疫」各自努力，陸方應自我克制。

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