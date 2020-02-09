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共機今再繞台飛行 國防部發布伴飛監控照

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
國軍F-16監控伴飛中共轟六機。圖／國防部提供

國防部今天(9日)宣布，中共殲11戰鬥機、空警500預警機、轟6轟炸機等型機，於本日執行遠海長航訓練，上午11時許經巴士海峽飛入西太平洋，再進入宮古水道飛返原駐地。國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處。

國防部新聞稿並且批評，中共遠海長航舉動已經衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享之和平福祉。國防部強調，面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

【中央社／台北9日電】

國防部今天表示，共軍殲11、空警500、轟6等型機，上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，國軍F-16戰機則起飛監控伴飛。

國防部下午發布新聞稿表示，共軍殲11、空警500、轟6等型機，上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，在此期間，國軍依戰備規定運用空中偵巡機及防空部隊適切應處；而空軍F-16也起飛監控伴飛。

國防部指出，共軍遠海長航舉動已衝擊區域安全穩定，危害區域各方共享的和平福祉。

國防部強調，面對各種敵情威脅，國軍均能全程掌握，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請國人放心。

根據國防部公開披露的訊息，上一次共軍遠海長訓的日期為1月23日，空警500、轟6等型機，由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

國防部 國軍 中共
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