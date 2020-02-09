聯兵營無人機有編無裝 專家：人才準則才是成敗關鍵

國軍「聯合兵種營」計劃中配備的無人機目前「有編無裝」。有專家評論說，二戰前納粹德國秘密籌建裝甲部隊時也有段期間「有編無裝」，就先用假戰車，甚至木質道具等克難方式模擬訓練，因為優質人才的培育與準則的發展，才是長期成敗的關鍵。

台海和平安全研究中心主任梅復興今天在臉書引述本報報導指出，國軍「可恃兵力」專案將陸軍7個打擊旅全數改編成「聯合兵種營」，特點是整合海、空軍聯絡官及無人機，預計4月1日必須完成所有編裝。但目前海、空軍幕僚尚未到位，而無人機目前也「有編無裝」。