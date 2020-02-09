憲兵緝毒犬赴陸軍206旅 執行首次搜索毒品任務
憲兵指揮部日前舉行「緝毒犬分組編成典禮暨成果展示」，憲指部表示，憲兵已完訓緝毒犬計3隻，將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務，協力維護社會治安。這支編組日前接受6軍團申請，前往陸軍關西營區實施毒品查察，執行首次毒品搜索任務，情況良好。
憲兵指揮部將陸續於7月在台中、高雄及花蓮憲兵隊編成「緝毒犬分組」，希望於民國111年前獲得18頭緝毒犬，提升國軍緝毒職能。
「軍聞社」報導指出，為貫徹政府反毒工作，憲兵第202指揮部士林憲兵隊日前接受陸軍第六軍團申請，派遣緝毒犬分組前往陸軍關西營區實施毒品查察，並在六軍團政戰及法務軍軍官與陸軍206旅林姓旅長陪同下執行首次任務。
報導指出，過程中，緝毒犬在領犬員引領下，至官兵寢室等處所進行完整搜索並圓滿完成此次任務。緝毒犬分組表示，藉由犬隻靈敏嗅覺，能涵蓋人類無法顧及的空間死角，進而深入搜索藏匿的毒品，未來將持續戮力提升專業與素質，並藉由歷次查緝任務，逐步累積經驗，共同打擊毒品，確維各部隊純淨，展現國軍貫徹政府反毒決心。
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