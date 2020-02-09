憲兵緝毒犬赴陸軍206旅 執行首次搜索毒品任務

服兵役是大部分男性都必須經歷的人生歷程，其中也會遇到不少令人難忘的回憶。日前就有網友在PTT上PO文提到，當兵新訓時會依照身高去分發班級，最後總共會被分出12個班，然而每個班級所負責的事物都不相同，於是他就好奇詢問廣大網友「當兵哪個班最累呢？」

2020-02-09 11:10