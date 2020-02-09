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當兵新訓12班哪班最累？ 網曝這2班：被到處使喚、沒福利

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友PO文提到，當兵新訓時會被分出12個班級，每個班級負責的事物都不同，因此他就好奇「當兵哪個班最累呢？」。示意圖／ingimage

服兵役是大部分男性都必須經歷的人生歷程，其中也會遇到不少令人難忘的回憶。日前就有網友在PTTPO文提到，當兵新訓時會依照身高去分發班級，最後總共會被分出12個班，然而每個班級所負責的事物都不相同，於是他就好奇詢問廣大網友「當兵哪個班最累呢？」

原PO在文中表示，根據他的印象當兵新訓時，會依各自的身高分發到不同班級，於是就有了12個班，各個班級都會有各自的名稱，例如打飯班、經理班、器材班、軍械班和外掃班等等，但到底哪班才是最辛苦的呢？

PO文一出後，立刻引來經驗豐富的網友瘋狂留言「打飯和器材班真的很累」、「一定是打飯班啦，別人吃飽回寢室休息睡覺，就你在那邊洗盤洗碗」、「打飯班都不能睡午覺，真的累死」、「文書班都是最爽的」、「絕對是打飯班，休息時間真的超少」、「沒靠山的班最累」、「明明就外掃班最累，因為廁所真的很髒」、「打飯班還要清理可怕的油水分離槽，有夠噁」。

不過大多數的網友都認為「器材班」和「軍械班」是最累的兩個班級，「器材班真的累爆，搬進搬出還要兼顧保養」、「器材班真的最累，被幹部到處使喚」、「絕對是軍械班，4個月擦好擦滿，打飯班、器材班看連隊還可能會換，軍械班如果要換，細部清理都得重教」、「器材班真的是什麼福利都沒有」、「器材班要搬很多東西，還要跟著大部隊」、「器材班整天搬冰桶就飽了，還要打水，有夠累」。

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