各軍搶餘額！國軍聯兵營4月1日全編成 無人機「有編無裝」

國軍「可恃兵力」專案將陸軍7個打擊旅全數改編成「聯合兵種營」，特點是整合海、空軍聯絡官及無人機，預計4月1日必須完成所有編裝，其中一單位並將投入今年漢光演習驗證。但目前海、空軍幕僚尚未到位，而無人機目前「有編無裝」。

國軍啟動精粹案以來，新一波大規模兵力組織調整，國防部長嚴德發下令執行可恃戰力專案，將陸軍七個打擊旅包括542旅、564旅、584旅、586旅4個裝甲旅，269旅、234旅、333旅3個機步旅，以及關渡指揮部，重新整編聯合兵種營，各營增編一個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連，各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官。

但據了解，各營所需海、空軍幕僚至今尚未到位，而新編制有UAV無人機圖資分析官，但無人機現在「有編無裝」，沒有裝備可執行任務。

陸軍司令部原轄有銳鳶無人機，已全數改分配部署到海軍戰術偵搜大隊，原部隊所需砲兵前進觀測的需求落空。陸軍司令部曾證實，相關單位已積極訪商，計畫建案向國內採購112套旋翼型無人飛行載具，每套包含兩台飛行器，這型無人機除了要有機動型可攜導控站外，還要可配備在偵察人員前臂或防護背心上的操控平台，取代銳鳶無人機改分配後前進觀測的戰術需求。

陸軍司令部解釋，陸軍「聯合兵種營」於營部增編陸軍軍種的海、空軍及陸航聯絡官，現依編成期程持續到位，並自去（108）年起，分於空軍及海軍開班施訓，使具備聯合火力支援專長職能，滿足部隊需求。

至於各營無人機需求，現採「租賃或徵用」方式執行，陸軍已納入戰力整建要項，於奉核定年度籌編預算，以維持部隊可恃戰力。

而由於「可恃兵力」專案計畫精簡5個機步營、1個戰車營，近3000人約現在一個聯兵旅兵力員額轉用充實其他部隊，海、空軍部分新興兵力也需要人力，軍內形成「搶人大戰」，傳陸軍搶將員額用於各部隊補滿伍外，傳將在北、中、南成立人員、裝備精簡的新訓旅，希望留下這3000人兵力，但國防部考量各軍種衡平，空軍目前有一個F-16V戰機新聯隊、海軍有海鋒飛彈連擴編需求，國防部因此尚未批准陸軍擬案。