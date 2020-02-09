寶瓶星遊輪泊靠基隆港 陸軍化兵群嚴陣以待

聯合報 / 台北即時報導
麗星郵輪寶瓶星號昨天中午停靠基隆港，國防部配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，派遣陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務。（軍聞社）

麗星郵輪寶瓶星號昨天中午停靠基隆港，國防部配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，派遣陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務。

國防部表示，此次任務由33連10名官兵搭乘輕型戰術輪車2輛與1.75噸載重車1輛，攜帶輕型消毒器2組、氣體消毒機2具及背負式消毒器2具，已執行救護車消毒作業，後續將視疫情指揮中心檢疫情形，再針對接駁遊覽車進行消毒作業，以確保民眾健康及安全。

4日從基隆港出發的寶瓶星號，昨天上午11時回到基隆港，由衛福部長陳時中帶隊，中午起開始接受疾管署人員與醫師上船檢疫，並把128份檢體採集送往實驗室送檢，接近晚間9點傳來好消息，全船2400多人全部呈現陰性，也就是無感染武漢肺炎的症狀，可以返家自主健康管理。

麗星郵輪寶瓶星號昨天中午停靠基隆港，國防部配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，派遣陸軍33化學兵群官兵前往執行接駁車輛消毒任務。軍聞社

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