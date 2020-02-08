湖北省台辦：籲台灣本人道立場 使運送於近日內完成

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
湖北台辦籲台灣當局本着人道立場，充分理解台胞的心情和盡快返家的要求，使運送工作盡快與近日內順利完成。（中央社）

湖北省台辦副主任邢軍志七日深夜表示，台灣一些人指責有陸配登機返台，簡直是喪失人倫、毫無人性。台灣當局口口聲聲說要安排弱勢羣體。實際上，完全是置台胞的切身利益於不顧，根本就是口是心非。

邢志軍強調，湖北台辦從未和徐姓台商聯繫過，徐某至今都沒搞清楚首批台胞是250人，有3人在機場被篩查後沒上機。他呼籲台灣當局本着人道立場，充分理解台胞的心情和盡快返家的要求，使運送工作盡快於近日順利完成。

邢軍志指出，在有關方面的指導支持下，由湖北省和武漢市台辦負責，武漢市台商協會協助，在大陸疫情防控任務十分繁重的情況下，克服很多困難，綜合考慮請求協助的台胞人數、地域分布和組織有序等因素，決定安排首批安排武漢地區人員共250人，隨後在2月5日運送省內其他16個市州的台胞。

至於首批247名台胞名單的確定，邢軍志表示，是以武漢地區最早一批向台辦提出協助要求的台胞爲主。以台胞個人對自身健康狀況等事宜作出承諾爲前提，按航班運載條件控制總數，台灣方面提出，有些需要照顧的人員本來就在湖北的考慮之內，247名旅客旅客中，臨時來武漢的人員就有168人，未滿18歲的少年兒童61人，60歲以上老人24人，已知慢性病患者13人，這些裏面有的兼具幾種情況。總的來說，這幾類人員在一半以上。

邢軍志表示，台灣方面一些人指責有陸配登機返台，簡直是喪失人倫、毫無人性，請問這些陸配都是在台灣有合法居住證的居民，他們的家在台灣，爲什麼不能回去？請問許多兩岸婚姻家庭是帶着孩子一起回鄉探親的，這些孩子是旅行是否需要父母照顧？強行讓母子分離，是否違背人道？

對於一名徐姓台商進來屢屢放話，聲稱自己參與的運送組織工作，掌握登機名單，邢軍志表示，「省台辦在這次組織協助工作中，從來沒有以此人有過聯繫溝通，這個人到現在都沒搞清楚，我們原定首批運送250人，後來檢查登機前篩查，有三人最終沒有上飛機，至於有人說當時有臨時增加登記人員，有人與台辦關系良好，所以能夠登機完全就是蓄意抹黑，無稽之談」。

談到後續的運送安排，邢軍志說，最做好申請登記的在鄂台胞，聽說東航大力支持專門安排加班，三天之內就可以將大家全部運回去，大家都非常高興，沒想到台灣方面不讓東航實施運送，這些台胞都感到十分氣憤和痛心，有的患病台胞更是感到不安和焦慮。

他表示，一位台灣高雄的王姓台胞57歲了，身患肺腺癌。他全家1月來黃岡市浠水縣出差，因疫情影響滯留當地，他隨身攜帶的藥品只能維持到2月3日，在湖北省市縣三級台辦的大力協調下，雖然幫助他拿到了臨時替代藥物，但僅能解燃眉之急，急需返台接受治療，本來安排他2月5號返台。但由於台灣當局阻止的東航的運送工作，迫使他只能繼續滯留，台灣當局口口聲聲說要安排弱勢羣體。實際上，完全是置台胞的切身利益於不顧，根本就是口是心非。

邢軍志特別強調，武漢市台協報關蕭永瑞會長和協會執行協會工作人員在這次運送台胞返鄉過程中，協助省市台辦做了大量工作，非常辛苦。得到廣大台胞的贊譽，我們對他們無私奉獻無私付出表示衷心感謝。

邢軍志說，台灣一些人無視他們的辛勞和奉獻，反而說三道四，抹黑攻擊，這種惡劣行徑令人不齒，呼籲台灣當局本着人道立場，充分理解台胞的心情和盡快返家的要求，使運送工作盡快與近日內順利完成。

台商 東航
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

國台辦：民進黨應停止狡辯和刁難 讓在湖北台胞儘快返鄉

徐正文蹭武漢包機？滯留武漢台胞Dcard發言還原始末

首揭疫情李文亮離世 武漢市發公告示敬意但未道歉

聯合報黑白集╱如果能重開機

相關新聞

湖北省台辦：籲台灣本人道立場 使運送於近日內完成

湖北省台辦副主任邢軍志七日深夜表示，台灣一些人指責有陸配登機返台，簡直是喪失人倫、毫無人性。台灣當局口口聲聲說要安排弱勢...

一江山烈士王生明之子王應文辭世 軍方將協處後事

一江山戰役中壯烈殉國的王生明將軍唯一子嗣王應文，2月6日清晨6點6分，因病安祥在家辭世。國防部後備指揮部今日表示，將由留...

在中國防禦網「打洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

中國的「反介入／區域拒止」戰略，主要是要阻止美國的航空母艦戰鬥群，在爆發緊張衝突時，馳援美國在西太平洋的盟邦。而麥卡錫表示，極音速飛彈可以為美國的航空母艦戰鬥群開路，消滅任何海上或陸上的敵方威脅。依麥卡錫的原話，這項新部署可以讓美國陸軍有能力在中國的海空包圍網上「打個洞（punch a hole）」，使美國的海空軍能快速介入區域衝突之中。

軍事文物出土！國軍當年好威 兩個月自製五百萬濾菌口罩

為抵抗武漢肺炎疫情，滅菌口罩民間搶翻天，有退役軍官出示他17年前在部隊服役時「軍版」口罩，已裁撤的聯勤司令部當年在抗SA...

憲兵台北緝毒犬分組成軍 女領犬員武藝超群很吸睛

憲兵指揮部今天舉行「緝毒犬分組編成典禮暨成果展示」，憲指部表示，憲兵已完訓緝毒犬計3隻，未來將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務...

遠朋國建班學員不戴口罩亮相比讚 軍事交流正常實施

國內全力封阻「武漢肺炎」疫情，至今未傳有社區感染疫情，相較美國斷絕與中國大陸軍事交流，我國與友邦軍事交流目前正常實施。在...

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵 重演東亞冷戰？

中國對美國而言，已不是冷戰時期牽制蘇聯的重要籌碼，甚或鐵幕瓦解後邁向改革開放的合作夥伴；而是對美國於全球，特別是印太地區戰略利益造成威脅的對手。因此，自2018年在川普主政下，美國開始在經貿上與中國針鋒相對，此為美中貿易戰的開端。

妨害兵役對象刪除國民兵 加入常備兵役軍事訓練役

由於69年次以前役男經徵兵檢查判「丙等體位」者或依法核定徵服「國民兵」役者，均以待訓國民兵役列管，不再辦理徵集訓練。國防...

替代役、研發役 延後1周入營

正值武漢肺炎防疫大作戰時期，內政部役政署為避免營區群聚感染，原定本月6日徵集入營的替代役第209梯次暨研發替代役第86梯次，延後至2月13日入營。

獨／協助生產口罩官兵 軍方禁向廠商索取或購買口罩

國軍支援生產口罩的任務，由本周一（3日）開始，不過對相關資訊，包括派遣兵力的數量、預計派遣時間長短等，國防部都拒絕對外透...

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

武漢肺炎檢疫 3種方式一次看懂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。