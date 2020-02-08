湖北省台辦：籲台灣本人道立場 使運送於近日內完成

湖北省台辦副主任邢軍志七日深夜表示，台灣一些人指責有陸配登機返台，簡直是喪失人倫、毫無人性。台灣當局口口聲聲說要安排弱勢羣體。實際上，完全是置台胞的切身利益於不顧，根本就是口是心非。

邢志軍強調，湖北台辦從未和徐姓台商聯繫過，徐某至今都沒搞清楚首批台胞是250人，有3人在機場被篩查後沒上機。他呼籲台灣當局本着人道立場，充分理解台胞的心情和盡快返家的要求，使運送工作盡快於近日順利完成。

邢軍志指出，在有關方面的指導支持下，由湖北省和武漢市台辦負責，武漢市台商協會協助，在大陸疫情防控任務十分繁重的情況下，克服很多困難，綜合考慮請求協助的台胞人數、地域分布和組織有序等因素，決定安排首批安排武漢地區人員共250人，隨後在2月5日運送省內其他16個市州的台胞。

至於首批247名台胞名單的確定，邢軍志表示，是以武漢地區最早一批向台辦提出協助要求的台胞爲主。以台胞個人對自身健康狀況等事宜作出承諾爲前提，按航班運載條件控制總數，台灣方面提出，有些需要照顧的人員本來就在湖北的考慮之內，247名旅客旅客中，臨時來武漢的人員就有168人，未滿18歲的少年兒童61人，60歲以上老人24人，已知慢性病患者13人，這些裏面有的兼具幾種情況。總的來說，這幾類人員在一半以上。

邢軍志表示，台灣方面一些人指責有陸配登機返台，簡直是喪失人倫、毫無人性，請問這些陸配都是在台灣有合法居住證的居民，他們的家在台灣，爲什麼不能回去？請問許多兩岸婚姻家庭是帶着孩子一起回鄉探親的，這些孩子是旅行是否需要父母照顧？強行讓母子分離，是否違背人道？

對於一名徐姓台商進來屢屢放話，聲稱自己參與的運送組織工作，掌握登機名單，邢軍志表示，「省台辦在這次組織協助工作中，從來沒有以此人有過聯繫溝通，這個人到現在都沒搞清楚，我們原定首批運送250人，後來檢查登機前篩查，有三人最終沒有上飛機，至於有人說當時有臨時增加登記人員，有人與台辦關系良好，所以能夠登機完全就是蓄意抹黑，無稽之談」。

談到後續的運送安排，邢軍志說，最做好申請登記的在鄂台胞，聽說東航大力支持專門安排加班，三天之內就可以將大家全部運回去，大家都非常高興，沒想到台灣方面不讓東航實施運送，這些台胞都感到十分氣憤和痛心，有的患病台胞更是感到不安和焦慮。

他表示，一位台灣高雄的王姓台胞57歲了，身患肺腺癌。他全家1月來黃岡市浠水縣出差，因疫情影響滯留當地，他隨身攜帶的藥品只能維持到2月3日，在湖北省市縣三級台辦的大力協調下，雖然幫助他拿到了臨時替代藥物，但僅能解燃眉之急，急需返台接受治療，本來安排他2月5號返台。但由於台灣當局阻止的東航的運送工作，迫使他只能繼續滯留，台灣當局口口聲聲說要安排弱勢羣體。實際上，完全是置台胞的切身利益於不顧，根本就是口是心非。

邢軍志特別強調，武漢市台協報關蕭永瑞會長和協會執行協會工作人員在這次運送台胞返鄉過程中，協助省市台辦做了大量工作，非常辛苦。得到廣大台胞的贊譽，我們對他們無私奉獻無私付出表示衷心感謝。

邢軍志說，台灣一些人無視他們的辛勞和奉獻，反而說三道四，抹黑攻擊，這種惡劣行徑令人不齒，呼籲台灣當局本着人道立場，充分理解台胞的心情和盡快返家的要求，使運送工作盡快與近日內順利完成。