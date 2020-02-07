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一江山烈士王生明之子王應文辭世 軍方將協處後事
一江山戰役中壯烈殉國的王生明將軍唯一子嗣王應文，2月6日清晨6點6分，因病安祥在家辭世。國防部後備指揮部今日表示，將由留守處協助家屬處理後事。
上校退役的王應文畢業於政戰校新聞系11期，是民國44年1月20日一江山戰役中英勇殉職王生明將軍唯一子嗣，今年109年也是一江山戰役65週年紀念日。王應文生前積極參與退伍軍人及大陳島一江山遺族活動，勤於訴說當年大陳島、一江山先人事蹟。近年傳罹患胰臟癌，昨日在家辭世。
2015年國防部舉行一江山戰役60週年紀念大會，王應文受訪曾公開表示，其父王生明對共軍作戰保衛台灣而殉國，但在高雄市鳳山的「王生明路」，不但屢遭截短，「過去有7公里，現在剩不到1公里」。他主張政府應將一江山戰役史實納入教科書。
後備指揮部政戰主任武立文今天聞訊表示，將由留守處協助家屬處理後事。
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