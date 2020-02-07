一江山烈士王生明之子王應文辭世 軍方將協處後事

中國的「反介入／區域拒止」戰略，主要是要阻止美國的航空母艦戰鬥群，在爆發緊張衝突時，馳援美國在西太平洋的盟邦。而麥卡錫表示，極音速飛彈可以為美國的航空母艦戰鬥群開路，消滅任何海上或陸上的敵方威脅。依麥卡錫的原話，這項新部署可以讓美國陸軍有能力在中國的海空包圍網上「打個洞（punch a hole）」，使美國的海空軍能快速介入區域衝突之中。

2020-02-07 14:22