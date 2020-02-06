軍事文物出土！國軍當年好威 兩個月自製五百萬濾菌口罩

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
袁姓網友自空軍退役，今天上網披露他保存多年17年前國軍自製公發由302廠製作的口罩。 圖／袁定文提供

為抵抗武漢肺炎疫情，滅菌口罩民間搶翻天，有退役軍官出示他17年前在部隊服役時「軍版」口罩，已裁撤的聯勤司令部當年在抗SARS的兩個多月裡，展現驚人產能，動員所有廠庫生產500多萬個活性碳口罩，等級雖不如目前民間搶購的滅菌口罩等級高，但仍具備「濾菌」功能，而且可清洗重覆使用，網友稱讚：「歷史文物」！

國軍目前派遣後備指揮部官兵支援民間口罩廠趕工生產口罩，但國過去在防疫工作上能擔負更重要的任務，如口罩生產。已退役的前國防部新聞官李光達「以整合行銷傳播理論檢視國軍抗SARS工作之研究」碩士論文調查發現，17年前的SARS疫情在台爆發，當時的「聯勤司令部」所轄各廠庫，302廠能代工生產防護衣外，其餘304廠、601廠、602廠、傘製廠與傘製廠附件所，只要調整縫織機器的版型，都能生產口罩。在SARS發生的兩個月期間，國軍廠庫總計代工生產了500萬個防塵口罩，分發給國軍部隊使用。

目前民間搶購的滅菌口罩，生產線需要自動化與滅菌ISO認證。一名自空軍退役的袁性網友今天上網披露他保存多枚當年公發由302廠製作的軍版口罩，口罩說明書清楚載明，國軍自製口罩同樣具備濾菌功能。

17年前由302廠生產的口罩說明書清楚載明：口罩採用國軍制式七七式碳纖防護服相同等級的活性碳纖維，立體裁減共分五層，自外而內分別為PP不織布、熔噴不織布、活性碳纖維布、軋針不織布及PP不織布，可完整覆蓋口鼻，不易側漏，具有防煙、塵及濾菌功能。而此口罩能以洗衣精浸泡、清水清洗後涼晾乾重覆使用。

有網友驚訝表示，這是歷史文物，雖然只是活性碳口罩，也沒有認證，但材質使用了「熔噴不織布」，應有濾菌效果。

已退役的前國防部新聞官李光達「以整合行銷傳播理論檢視國軍抗SARS工作之研究」碩士論文調查發現，17年前在SARS發生的兩個月期間，國軍廠庫總計代工生產了500萬個防塵口罩，分發給國軍部隊使用。 圖／李光達提供
袁姓網友自空軍退役，今天上網披露他保存多年17年前國軍自製公發由302廠製作的口罩。 圖／袁定文提供

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