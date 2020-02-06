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憲兵台北緝毒犬分組成軍 女領犬員武藝超群很吸睛

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
士林憲兵隊緝毒犬分組行列中的領犬員莊又頲中士，是一位體能優異、武藝超群的士官。圖／軍聞社

憲兵指揮部今天舉行「緝毒犬分組編成典禮暨成果展示」，憲指部表示，憲兵已完訓緝毒犬計3隻，未來將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務，協力維護社會治安，之後將陸續於7月在台中、高雄及花蓮憲兵隊編成「緝毒犬分組」，希望於民國111年前獲得18頭緝毒犬，提升國軍緝毒職能。

「軍聞社」今日報導，士林憲兵隊今日上午士林松園營區舉行緝毒犬分組編成典禮暨成果展示，由憲指部指揮官黃金財主持，邀請國防部常務次長李宗孝、關務署代表出席。編成典禮中，黃金財宣讀編成命令，為編成單位人員頒發結訓證書，同時授予臂章，現場同時安排成果展示，緝毒犬在領犬員的帶領下，順利找出毒品藏匿位置。

憲兵指揮部表示，現已完訓3隻緝毒犬，將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務，協力維護社會治安，憲指部將於7月起陸續在台中、高雄及花蓮憲兵隊分別編成「緝毒犬分組」。

士林憲兵隊緝毒犬分組行列中的領犬員莊又頲中士，是一位體能優異的士官，她曾榮獲102年獅子盃暨第九屆全國搏擊散打武狀元年度總冠軍賽56公斤級亞軍、103年第十屆全國搏擊散打武狀元年度總冠軍賽輕量級級亞軍、104年全國搏擊散打武狀元年度總冠軍賽女子組季軍、105年城市盃摔角錦標賽社女組冠軍、全國搏擊散打總冠軍賽女子組62公斤級季軍以及107年全國大專校院運動會拳擊公開女子組第四量級季軍等獎項。

莊又頲表示，「剛開始在接觸這些領犬員的技巧的時候，才發現沒有想像中的簡單，過去在競技場上情況是瞬息萬變，一個恍神，對手可能就會抓住時機出拳扭轉局勢；而在面對軍犬的各項訓練，莊又頲會隨時提醒自己要保持專注，這也是保護自己與夥伴的不二法門。」

莊又頲說，「能夠順利結訓，除了靠著教官們的耐心培訓，更是靠夥伴（軍犬）一路的支持。」訓練的過程中，除了要顧好犬隻，也要顧好自己，軍犬嗅的過程中，可能要注意任務動線，避免因為分心而讓自己撞到障礙物，而領犬員的動作也要做確實，避免緝毒犬誤解領犬員的手勢而失誤。

她表示，執行訓練或任務，與軍犬相處，要能夠放下所有負面情緒並完成挑戰，是成為一名合格領犬員的標準條件。

「本身領犬員的情緒管理才是考驗，尤其軍犬具備高度靈敏性，會感受到我們的喜怒哀樂。」

憲兵指揮部表示，現已完訓3隻緝毒犬，將支援憲兵隊遂行毒品查緝任務，協力維護社會治安，憲指部將於7月起陸續在台中、高雄及花蓮憲兵隊分別編成「緝毒犬分組」。圖／軍聞社
憲兵指揮部今天舉行「緝毒犬分組編成典禮暨成果展示」，憲指部指揮官黃金財主授予臂章。圖／軍聞社
憲兵指揮部今天舉行「緝毒犬分組編成典禮暨成果展示」。圖／軍聞社

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