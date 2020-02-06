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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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遠朋國建班學員不戴口罩亮相比讚 軍事交流正常實施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
在國防大學「遠朋國建班」擔任講座的淡江大學副教授黃介正今天透過臉書貼文，以「疫病不阻邦誼，盼望遠朋安康」為題，貼出最近一期遠朋班學員比「讚」的合影，教師學員都未帶口罩，象徵對台灣防疫工作的信心，也顯示我與各國軍事交流目前正常實施。圖／取自黃介正臉書網頁

國內全力封阻「武漢肺炎疫情，至今未傳有社區感染疫情，相較美國斷絕與中國大陸軍事交流，我國與友邦軍事交流目前正常實施。在國防大學「遠朋國建班」擔任講座的淡江大學副教授黃介正今天透過臉書貼文，以「疫病不阻邦誼，盼望遠朋安康」為題，貼出最近一期遠朋班學員比「讚」的合影，教師學員都未帶口罩，象徵對台灣防疫工作的信心，也顯示我與各國軍事交流目前正常實施。

國防部長年在北投復興崗國防大學政戰學院校區辦理的遠朋國建班，召訓中南美洲友邦或友我非邦交國的軍、警、情、特人士，同一班隊還包括不定期舉行的「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」。班主任由國防大學上將校長擔任，實際事務由班隊上校執行長負責。

具備戰略與兩岸專長的黃介正經常受邀到「遠朋國建班」擔任講座，他今天罕見在臉書「開地球」貼文曝光學員合影，以「疫病不阻邦誼，盼望遠朋安康」為題，披露軍事交流正常實施，位置顯示在北投復興崗校區。貼文內容顯示，這期學員除有來自中南美洲外，還疑有日、韓、非洲學員。黃介正則一襲唐裝牛仔褲，頗有「年」味。

2003年在台灣的SARS疫情，美國在台協會（AIT）在台南、北辦事處人員的眷屬，當年全部撤離，官員則分三批異地居家辦公，並啟動志願撤離；新加坡星光部隊原訂來台與我軍實施「正午操演」喊停。

目前武漢肺炎疫情在台灣是屬於受控的狀況，但會否影響我國與各國間的軍事交流，包括我小部隊赴美協訓、星光部隊來台等，軍方還在評估觀察中，3月將是觀察指標。但黃介正貼文顯示，目前交流正常實施。

在國防大學「遠朋國建班」擔任講座的淡江大學副教授黃介正今天透過臉書貼文，以「疫病不阻邦誼，盼望遠朋安康」為題，貼出最近一期遠朋班學員比「讚」的合影，教師學員都未帶口罩，象徵對台灣防疫工作的信心，也顯示我與各國軍事交流目前正常實施。圖／取自黃介正臉書網頁

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