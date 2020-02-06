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徐正文安插非名單人員上機 交大教授：嚴重的刑事犯罪

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
交通大學科法所教授林志潔指出，徐正文的行為可能已觸犯兩岸人民關係條例第15條的規定，「這是嚴重的刑事犯罪」。圖／翻攝自林志潔臉書粉絲頁

首批武漢返台包機名單曝光後，引起社會撻伐，其中「湖北台灣同胞返台救援會」會長徐正文，被爆出安插3名「不在名單中」的乘客，重點是其中一人還是新型冠狀病毒的確診病例，消息曝光後導致第2批台商包機暫時喊卡。交通大學科法所教授林志潔對此指出，徐正文的行為可能已觸犯兩岸人民關係條例第15條的規定，「這是嚴重的刑事犯罪」。

林志潔在臉書粉絲頁上針對該事件表示，「徐先生，除去偽造文書、傳染病防治法違反之外，你的行為可能已經觸犯兩岸人民關係條例第十五條的規定，是嚴重的刑事犯罪」。

林志潔貼出兩岸人民關係條例第15條，提到包含一、使大陸地區人民非法進入台灣地區；二、明知台灣地區人民未經許可，而招攬使之進入大陸地區；三、使大陸地區人民在台灣地區從事未經許可或與許可目的不符之活動；四、僱用或留用大陸地區人民在台灣地區從事未經許可或與許可範圍不符之工作；五、居間介紹他人為前款之行為。

林志潔說，依照兩岸人民關係條例第79條規定，違反第15條規定者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，「如是嚴重的刑事犯罪，檢調應該即刻偵辦」。

徐正文 台商 偽造文書
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