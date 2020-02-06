妨害兵役對象刪除國民兵 加入常備兵役軍事訓練役

由於69年次以前役男經徵兵檢查判「丙等體位」者或依法核定徵服「國民兵」役者，均以待訓國民兵役列管，不再辦理徵集訓練。國防部日前公告「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，刪除所有國民兵召集規定，過去包括國民兵捏造免役等文件、不依規定報到或召集的刑罰，全數被刪除，新法並修正部分文字，將常備兵役軍事訓練適用於妨害兵役治罪條例規範中。

國防部2月4日預告妨害兵役治罪條例部分條文修正草案，由於現在新增常備兵役軍事訓練，草案中律定妨害兵役的項目，原有「動員召集；臨時召集；常備兵、補充兵「現役」之徵集；預備軍官、預備士官之徵集、召集；國民兵之召集；教育召集、勤務召集、點閱召集」等。新法將「現役」兩字刪除，以適用常備兵役軍事訓練，另將國民兵召集刪除。

此外，妨害兵役治罪條例中，所有包括國民兵違反後備召集規定及妨害兵役的條款，全數刪除。如原國民兵為避免應召集輔助軍事勤務犯捏造免役、除役、轉役或免除召集原因者，處三年以下有期徒刑；無故不依規定報到處六月以下有期徒刑或三萬元罰金；後備軍人意圖避免召集而屬於國民兵召集者，處三年以下有期徒刑；屬於點閱召集者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣九萬元以下罰金。