因他一個小動作 國軍整修三十多間高山哨所

李棟樑慰問衛兵，後方可見到原先簡陋的哨所。圖／軍聞社 分享 facebook

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往位於陽明山的嵩山雷達站慰勞官兵。李棟樑除了向官兵拜晚年，也提醒最近肺炎疫情引發社會關注，官兵位處寒冷的山區，要格外注意自己身體的健康。

嵩山雷達站位於大屯火山群最北端的竹子山，海拔高度1000公尺，是全台最北的高山雷達站。由於地勢高又面迎東北季風，整個冬天幾乎都壟罩在雲霧中，溫度比台北市約低10度。日前強烈冷氣團過境，溫度低到3度，今天雖然溫度回升，山上仍然只有11度。

李棟樑接任軍友社理事長近六年，先後五次到訪嵩山。他每次離開營區時，都會特意在門口哨所下車，致贈小禮物給衛兵，此次也不例外。不過這次營區增建了哨所，由原本敞開式、類似無門電話亭，改為裝有空調、飲水機的守衛室，相當程度提升了士兵的舒適度。

隨同軍友社前往的副參謀總長李廷盛、政戰局長簡士偉表示，以往軍中長官到各營區巡視，的確很少有人會特意停下車去問候衛兵。因為李棟樑的舉動，國防部長官們開始思考，這些高山站台的營門衛哨，每天至少6小時要在崗亭內度過，如果改善他們執勤環境的設施，有助於提升士氣與戰力，因此改建了30多座高山營區的哨所。另外考慮到女性官兵愈來愈多，如果哨所距離營舍較遠，也增建簡易廁所。