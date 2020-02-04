24小時輪值作口罩 疑似支援官兵上網曝苦處

國防部動員後備指揮部現役軍人及後備幹部支援民間工廠作口罩，有疑似支援官兵上「靠北長官」貼文抱怨這段期間支援人員得24小時輪值，雖免除軍中公差勤務，但要求業務要有代理，根本「奴役部屬」。而他根本沒時間去買口罩。

但也有自稱職業軍人退伍者上粉絲頁貼文，以新加坡為例稱別的國家軍人也是幫忙包裝口罩，為的是「能快速送到每位家庭」，

我國也是如此，卻罵聲連連？真的不解自己的人民不挺自己的國軍，更不解自己身為軍人不願付出幫助。

有疑似支援官兵今天在「靠北長官」臉書粉絲專頁貼文聲稱，軍人為國衛民，理所當然，但是投入口罩工廠，並要求24小時輪值，「請問我一樣人生父母養，也有妻兒要顧，勞工能請防疫假，我呢？」

貼文質疑稱：「這些我放下一切去做的口罩，販售後資金流向？廠商？政府？民眾？」

貼文抱怨稱：這段期間支援人員，免除公差勤務，但要求業務要有代理。質疑：「我想請問一下長官您休假這項業務有沒有人代理？您睡覺這業務缺人做嗎？常言身先士卒，您在哪？好聽一些您在戰力整補，難聽一些就是奴役部屬。」

貼文指稱：政府說口罩一周可以買兩片，請問一天24小時執勤，一周7天在營，「被管制的我，我向誰買？」

但也有自稱職業軍人退伍者上粉絲頁貼文稱，今日國家有難，幫忙是好事吧！他知道軍方平時人事吃緊，又要訓練，後勤等問題，但身為軍人就應該抱有「幫助人是我們該有的態度。」不是嗎？