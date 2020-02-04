沈世偉接國防部法律司 九年來首位新科軍法中將

國防部今天（2/4）宣布，法律事務司長林純玫調任參事，司長由原副司長沈世偉少將接任，由副部長張冠群上將主持布達交接典禮。依據國軍人事制度，沈世偉應於今年7月1日升任中將，屆時將成為國軍自民國100年7月以來，首位獲得第二枚將星的軍法出身將領。

民國102年發生洪仲丘事件，朝野立委火速修法，將承平時期的軍事檢審體系凍結，由一般法院負責檢察與審理。各軍事院檢的軍法官、軍事檢察官，均調往各部隊擔任法務參謀。105年初，原任法律事務司長周志仁中將屆齡退伍，遺缺由文職的副司長林純玫暫代；蔡政府上任後，將林純玫真除為司長，成為史上首位軍法體系的女性「掌門」，也是首位非軍職的法律事務司長。

此次國防部決定，由沈世偉接任法律事務司，使得已經九年沒有出現新中將的的軍法兵科，再度出現中將。上一位升中將的軍法科軍官，是民國100年7月晉任的周志仁。

主持典禮的副部長張冠群說，沈世偉是政戰學校法律系77年班畢業，國防管理學院法律研究所碩士（法律系原屬政戰學校，後移至國防管理學院），歷任高等軍事法院檢察署主任軍事檢察官、法律事務司審判事務處副處長、法律服務處處長及人權保障處處長等重要職務，專業學識及經驗豐富。

張冠群強調，法律事務司掌理國防部各項法制業務，負責法規會等常設性任務編組的行政幕僚工作，承辦國軍各種法規制定、修正、廢止的審查及諮詢，無論平時行政、民事、刑事法制案件的諮詢及解答，或是戰時軍法審判制度的建立及推動，官兵權益保障、反毒網絡建置等工作，都有賴法律司落實與達成。面對現今民主意識高漲，民眾對於國防事務法務化的期盼，許多法制事務正待法律司持續推動與完成，並與相關機關、部會協調溝通，期盼沈司長持續帶領同仁，在既有的堅實基礎上，為軍法制度興革努力。