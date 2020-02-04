黄曙光：國軍研擬由士官擔任士官班隊隊職幹部

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參謀總長黃曙光今天表示，國防部刻正推動修正「國軍軍官、士官權責劃分指導原則」，並研擬由士官擔任士官班隊的隊職幹部。

原參謀本部總士官長韓正宏月前在黑鷹直升機失事事件中殉職，遺缺由潘文清士官長接任，黃曙光今日主持新職介紹典禮。

根據「軍聞社」報導，黃曙光介紹新任官表示，新任總士官長潘文清是陸軍士校常士76年班畢業，先後完成陸軍士校正規班、菁英士官長班等軍事教育，歷任陸軍裝步第151營、裝步第395旅、機步第298旅、陸軍第八軍團指揮部等單位士官督導長，學經歷非常完整，績效優異。

黃曙光說，國防部刻正推動修正「國軍軍官、士官權責劃分指導原則」，並持續檢討由士官擔任士官班隊的隊職幹部等興革事項，除加重士官責任賦予外，更能貫徹軍、士官分層負責，使士官體系發展更趨完整。