黄曙光：國軍研擬由士官擔任士官班隊隊職幹部
參謀總長黃曙光今天表示，國防部刻正推動修正「國軍軍官、士官權責劃分指導原則」，並研擬由士官擔任士官班隊的隊職幹部。
原參謀本部總士官長韓正宏月前在黑鷹直升機失事事件中殉職，遺缺由潘文清士官長接任，黃曙光今日主持新職介紹典禮。
根據「軍聞社」報導，黃曙光介紹新任官表示，新任總士官長潘文清是陸軍士校常士76年班畢業，先後完成陸軍士校正規班、菁英士官長班等軍事教育，歷任陸軍裝步第151營、裝步第395旅、機步第298旅、陸軍第八軍團指揮部等單位士官督導長，學經歷非常完整，績效優異。
黃曙光說，國防部刻正推動修正「國軍軍官、士官權責劃分指導原則」，並持續檢討由士官擔任士官班隊的隊職幹部等興革事項，除加重士官責任賦予外，更能貫徹軍、士官分層負責，使士官體系發展更趨完整。
黃曙光指出，近年來，國防部持續推動「精進士官制度」，包括地位提升、責任賦予、信心建立、培養專業及經管發展等五大核心要素；尤其，在前任韓正宏總士官長積極爭取下，行政院已核定「士官長專業加給」待遇調整案，將有效提升部隊招募及留營誘因與成效，期許各級士官幹部繼續發揮專業，扮演士兵與軍官間的良好橋梁，協助單位主官完成任務，並落實知官識兵工作，期使各職類專業士官長留久用，堅實部隊骨幹。
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