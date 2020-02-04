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武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

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國防部新任總士官長 原陸軍總士官長潘文清接任

2020-02-04 17:05聯合報 記者程嘉文／即時報導

國防部士官長韓正宏，上月2日陪同參謀總長沈一鳴上將搭機飛往宜蘭慰勞部隊，不幸墜機身亡。國防部決定由陸軍司令部士官督導長潘文清接任，今天由新任參謀總長黃曙光上將主持新職介紹。黃曙光說，期勉潘文清未來在國軍士官制度興革、士官兵政策訂定及招募留營作業等方面，提供各單位完善的建議與指導，使國軍戰力更加精進。

潘文清畢業於陸軍士校常士76年班，先後完成陸軍士校正規班、菁英士官長班等軍事教育，歷任陸軍裝步第151營、裝步第395旅、機步第298旅、陸軍第八軍團指揮部等單位士官督導長，學經歷完整。黃曙光說，潘士官長在以往所任職務中，均能以主動積極的精神，貫徹執行各項任務；尤其擔任陸軍司令部士官督導長期間，推動精進士官制度，執行士官職類戰訓工作及招募留營等任務，績效優異。

黃曙光指出，近年來，國防部持續推動「精進士官制度」，包括地位提升、責任賦予、信心建立、培養專業及經管發展等五大核心要素。在前任韓正宏總士官長積極爭取下，行政院已核定「士官長專業加給」待遇調整案，將有效提升部隊招募及留營誘因與成效，期許各級士官幹部繼續發揮專業，扮演士兵與軍官間的良好橋梁，協助單位主官完成任務，並落實知官識兵工作，期使各職類專業士官長留久用，堅實部隊骨幹。

他也表示，優秀士官須兼顧知識涵養與實務經驗累積，因此國軍除持續鼓勵士官公餘進修外，也應積極參加「士官督導長管理專長班」及「聯戰士官班」等在職訓練班次，以「無人比我更專業」及「跟我來」的價值信念自許，勇於承擔「士兵導師、軍官助手」的重任，矢志成為部隊優質幹部。國防部目前也正推動修正「國軍軍官、士官權責劃分指導原則」，並持續檢討由士官擔任士官班隊的隊職幹部等興革事項，除加重士官責任賦予外，更能貫徹軍、士官分層負責，使士官體系發展更趨完整。

黃曙光主持潘文清（右）的新職介紹。圖／軍聞社
黃曙光主持潘文清（右）的新職介紹。圖／軍聞社
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士官長陸軍國防部沈一鳴

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