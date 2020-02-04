動員「後備指揮部」還是「後備軍人」？國防部不願明說

配合政府提升口罩生產量，由每日400萬擴充至1000萬片，國軍奉命投入支援相關廠商，卻又引發「軍人成為免費勞工，圖利業者」的質疑。國防部今天下午對此發布新聞稿表示：

一、基於「防疫視同作戰」，本部依「中央流行疫情指揮中心」的指導，已制定各項應變實施計畫，其中包含各級應變中心的開設，營門檢疫篩檢、官兵個人衛教宣導等各項防疫作為；另置重點於維持戰訓任務正常及應變指管無罅隙，確使國軍整體戰力不墜，克盡保護國家安全的職責。 二、國軍各級指揮所均已設置多處預備指揮所備援，且指管功能健全，亦有完整轉移規劃，歷年經多次驗證，可因應突發狀況，適時應變接替。 三、面對民眾當前防疫所需，國軍基於「災害防救」、「苦民所苦」之精神，配合經濟部工業局口罩增產需求，在不影響戰訓本務前提下，動員後備軍人投入口罩生產工作，以提升產能，增加防疫物資，期能有助於緩解口罩迫切需求。

國軍奉命支援的口罩生產業者，全台共有26家，地點遍及北中南各地。雖然國防部新聞稿宣稱「動員後備軍人投入」，不過依據記者實際查訪，目前投入業者生產線的人力，多數仍然是國防部主管動員業務的後備指揮部、轄下各地區指揮部派出的現役軍人。原則上以自願優先，如果人力不足，再由各單位依需求指定。

另外確實有少數是後備軍人身分，他們是各地的「後備軍人輔導幹部」，以自願方式參加。輔導幹部是後備指揮部由各地的後備軍人當中，挑選較有民間聲望、或是熱心地方事務者擔任。

不過，由於這次的「口罩動員」並非依據後備軍人的動員法令實施正式徵召，所以參加者完全是「友情贊助」的義工，沒有酬勞可領。