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口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

民眾瘋搶口罩，但部分口罩商假日停產，員工休息，導致疫情後的第一個假日，口罩供應量不到一半。經濟部將請國防部動員後備軍人進廠協助生產，但業者表示，現階段口罩原料不足，就算申請人力也沒用。

武漢疫情來勢洶洶，很多民眾每天搶買口罩，中央為安撫人心，日前曾強調年假後每天可生產420萬片口罩，並追蹤口罩產量與存量，以確保供需；但連日來，口罩荒依舊。

經濟部已陸續派員駐廠監看，嚴禁廠方對外販售口罩，工廠也加緊趕工，但是年假後的第一個假日，廠商紛紛休一天或兩天。業者表示，員工也要休息，至少要符合勞基法規定的七休一。

經濟部統計，2月1日徵購267萬片口罩，2日徵購189萬片，周六日這兩天口罩供應量狂掉，導致市場大缺貨，引爆民怨。

聽聞有口罩廠停工，林姓婦人直呼「口罩這麼缺？都什麼時候了，還周休二日？」也有人說，因為一例一休，加上政府便宜買口罩，工廠要付雙倍加班費，那個公司會做？政府統一管控口罩禁止工廠販售，廠商少了自由市場的利潤，大家也不願意加班。

「工廠停工？」宜蘭縣府官員也不解，經濟部除了監控廠商口罩，是否也應該協助不足的人力才對，不要讓第一線為了口罩荒，每天疲於應付。

經濟部坦承，這兩天確實數量比較少，因口罩商年假期間就開工，這兩天勞工需要休假，導致出貨數量減少，目前已獲得國防部允諾，動員後備軍人協助廠商生產，加速產能。

但口罩商表示，經濟部今天通知他們評估提出人力申請，但目前原料已經不足，就算申請人力也沒用，口罩材料一般是不織布，除了不織布外，還有活性碳、紙等，由於不織布即將斷貨，這兩天調貨要緊，至於申請人力就再說啦。

口罩製造廠停工休假人力不足，經濟部將協調國防部派後備軍人進廠協製口罩，但業者說原...
口罩製造廠停工休假人力不足，經濟部將協調國防部派後備軍人進廠協製口罩，但業者說原料快斷貨，就算人力來了也沒用。本報資料照
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