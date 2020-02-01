親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

我擁百枚AIM-9X飛彈 專家：取得爭取增程彈入場券

2020-02-01 20:02聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部月前披露因應F-16戰機改良計畫而引進的最新款響尾蛇AIM-9X 空對空飛...
國防部月前披露因應F-16戰機改良計畫而引進的最新款響尾蛇AIM-9X 空對空飛彈。聯合報系資料照／記者程嘉文攝影
分享

國防部月前披露因應F-16戰機改良計畫而引進的最新款響尾蛇AIM-9X 空對空飛彈。有專家分析表示，我國目前雖僅有140枚AIM-9X實彈，但這項採購將為台灣爭取AIM-9X系列的後續改良型取得入場資格。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，現階段我空軍的AIM-9X數量還相對有限，空軍隨F-16V性能提升案已知僅購入140枚AIM-9X實彈以及56枚訓練彈。預計將會混搭AIM-9M使用，並配合F-16V提升案與F-16C／D Block 70新購案逐漸完成，接近成軍服役階段時再持續分批增購。

他進一步表示，至於頭盔瞄準系統，2011年美國批准的F-16性能提升計劃「鳳展案」採購項目下，包括128具頭盔瞄準系統（JHMCS II）。而去年8月通告的F-16C／D Block 70軍售案，也含有27具頭盔瞄準系統（JHMCS II或Scorpion HMCS供我選購）。

他分析說，這些裝備數量雖不足每架F-16一具，但若前述兩批全數購買，一共也有155具，約合我未來F-16機隊總數的七成以上，應該足敷我空軍在可見未來掛載AIM-9X時使用。

梅復興指稱，我方考慮未來分批添購的做法，可能也有靜待後續更爲精進型問世的盤算。

他說，因為美國雖於2015年決定取消原先規畫的AIM-9 Block III改良型，但美國海軍自2017年起，每年仍都編列預算進行類似Block III的後續研發改良。

據了解，主要設計目標為進一步增加60%的射程，並改善匿踪作戰環境下的存活性能。

他說，在精進射程方面，美軍計畫採用高性能固態火箭發動機與進一步精進飛控軟體以優化飛行路徑，於過去數年來持續進行研發測試的硬體技術包括有「高填裝密度藥柱」與「金屬基複合材料火箭發動機」等。

而在提升匿蹤特性方面，則藉由改進材料，甚至外形以減少雷達截面等技術入手。其實，部分匿踪特性顯然已融入了美軍近年來為裝備F-35而採購的AIM-9X Block II+。

他分析指出，AIM-9X Block II雖係2008年就開始研發測試，但因技術問題一度延宕，2015年8月才正式投入量產，我國隨後未幾即獲得供售，堪稱不易。這非但對提升我空軍F-16系列戰機空戰能力不啻如虎添翼，也為爭取AIM-9X系列的後續改良型取得了一定的入場資格。

F-16空軍美軍

延伸閱讀

伊朗飛彈襲美駐伊拉克基地 受傷美軍增至64人

空軍E-2K技術升級案決標 傳空軍評估升級先...

雄三增程型試射：封鎖台海，嚇阻能力再提升？

當年金門空戰8:0大勝共軍 國軍響尾蛇飛彈再...

相關新聞

美軍B-52轟炸機再度進入台北飛航情報區巡航

2020-02-01 01:22

高市府選鳳雄營區作肺炎疫情收容所 國防部回應了

2020-01-31 21:33

國軍政戰新人事 林傳盛、唐才彬摘星

2020-01-31 16:49

空軍E-2K技術升級案決標 傳空軍評估升級先進構型

2020-01-31 11:50

陸軍伙食委外溢付餐費浪費公帑 這個單位溢付254%

2020-01-31 03:17

302旅草莓饅頭之爭…有人嗆它當廚餘 網友聲援好想吃

2020-01-31 03:17

國軍反制武漢肺炎 發燒、咳嗽、流鼻水、有痰嚴管理

2020-01-30 11:02

官兵接觸赴陸親友 居家隔離14天

2020-01-30 00:08

助黑鷹殉職者家人走出悲痛 心理師:陪伴關懷提供協助

2020-01-04 10:24

黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判

2020-01-03 18:50

黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準

2020-01-02 21:08
看更多

熱門文章

越南5月1日前拒中港澳台入境 星宇長榮折返

2020-02-01 16:49

全球疫情整理包／日本武漢肺炎確診增至20例！成中國境外疫情最嚴重國家

2020-02-01 20:50

議員查出政府口罩採購不到1元 為何賣民眾8元？

2020-01-31 22:23

台灣非大陸疫區 越南對台禁令取消

2020-02-01 19:35

武漢封城衝深圳 民眾轟「遭機長丟包」華航回應了

2020-02-01 12:05

大陸最新發現 雙黃連口服液可抑制武漢肺炎

2020-01-31 23:10

韓國瑜要蓋大型收容所？柯文哲：不是很懂的人就不要講

2020-02-01 10:41

大陸武漢肺炎確診病例突破萬人

2020-02-01 08:55

民進黨國會過半優勢 游錫堃高票當選立法院長

2020-02-01 11:54

美宣告武漢肺炎構成公衛事件 14天內曾訪陸外國人禁入境

2020-02-01 05:43

立院院長選舉拿到1票 賴品妤嚇得喊冤「真的沒投自己」

2020-02-01 14:47

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-01 09:43

超商今未補口罩 民眾怨：說好的「買得到口罩」呢？

2020-02-01 10:38

越南把台灣視為「中國」 越航下午把登機旅客趕下機

2020-02-01 19:02

林口從陸返台呼吸困難男子 警方找到了

2020-02-01 13:43

擴大武漢肺炎防疫：曾至廣東者不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援反罷捷

2020-02-01 11:52

大陸單日確診、死亡創新高 2台商中鏢

2020-02-01 00:06

緬甸曼德勒機場也禁台航班 其餘城市暫無影響

2020-02-01 18:47

買不到了！台南康那香口罩工廠公告配合防疫不對外販售

2020-01-31 21:32

武漢逾500台人想回家 兒跨海視訊淚奔：媽媽我好想你

2020-02-01 11:31

陸外交部：62個國家對大陸公民實施入境管制

2020-01-31 21:50

澳洲今天開始禁止來自中國大陸的旅客入境

2020-02-01 14:38

政院拍板口罩增設60條生產線 日產1000萬片

2020-01-31 23:24

美國第7例！加州增1例武漢肺炎確診 男子自武漢返美

2020-02-01 07:08

武漢肺炎疫情擴散 美航、達美、聯航停飛中國大陸

2020-02-01 01:15

民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 10:10

武漢返台男女留「假資料」 找「嘸」人讓北市里長氣炸

2020-02-01 19:30

滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

2020-02-01 11:01

國會大風吹 公道伯掰了 水牛伯來了 新「喬王」是他

2020-02-01 10:00

第10例病毒存活期過長 專家懷疑治感冒的類固醇惹禍

2020-02-01 11:08

美軍B-52轟炸機再度進入台北飛航情報區巡航

2020-02-01 01:22

悲慘武漢！物資緊缺 醫護戴泳鏡、穿紙尿褲救人

2020-02-01 00:05

男子憂染武漢肺炎上診所又逃離 桃市查訪住處不見人車

2020-02-01 18:22

武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們非常緊急、非常危險

2020-02-01 15:09

義防武漢肺炎下禁航令 今同意華航3日空機接回台灣旅客

2020-02-01 18:00

民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

2020-02-01 09:12

新國會報到 賴品妤短髮、勁裝走紅毯

2020-02-01 09:34

高市府選鳳雄營區作肺炎疫情收容所 國防部回應了

2020-01-31 21:33

疫情嚴峻美更新赴陸旅遊警示 陸批起不好的頭、不厚道

2020-02-01 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top