我擁百枚AIM-9X飛彈 專家：取得爭取增程彈入場券

國防部月前披露因應F-16戰機改良計畫而引進的最新款響尾蛇AIM-9X 空對空飛彈。聯合報系資料照／記者程嘉文攝影 分享 facebook

國防部月前披露因應F-16戰機改良計畫而引進的最新款響尾蛇AIM-9X 空對空飛彈。有專家分析表示，我國目前雖僅有140枚AIM-9X實彈，但這項採購將為台灣爭取AIM-9X系列的後續改良型取得入場資格。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，現階段我空軍的AIM-9X數量還相對有限，空軍隨F-16V性能提升案已知僅購入140枚AIM-9X實彈以及56枚訓練彈。預計將會混搭AIM-9M使用，並配合F-16V提升案與F-16C／D Block 70新購案逐漸完成，接近成軍服役階段時再持續分批增購。

他進一步表示，至於頭盔瞄準系統，2011年美國批准的F-16性能提升計劃「鳳展案」採購項目下，包括128具頭盔瞄準系統（JHMCS II）。而去年8月通告的F-16C／D Block 70軍售案，也含有27具頭盔瞄準系統（JHMCS II或Scorpion HMCS供我選購）。

他分析說，這些裝備數量雖不足每架F-16一具，但若前述兩批全數購買，一共也有155具，約合我未來F-16機隊總數的七成以上，應該足敷我空軍在可見未來掛載AIM-9X時使用。

梅復興指稱，我方考慮未來分批添購的做法，可能也有靜待後續更爲精進型問世的盤算。

他說，因為美國雖於2015年決定取消原先規畫的AIM-9 Block III改良型，但美國海軍自2017年起，每年仍都編列預算進行類似Block III的後續研發改良。

據了解，主要設計目標為進一步增加60%的射程，並改善匿踪作戰環境下的存活性能。

他說，在精進射程方面，美軍計畫採用高性能固態火箭發動機與進一步精進飛控軟體以優化飛行路徑，於過去數年來持續進行研發測試的硬體技術包括有「高填裝密度藥柱」與「金屬基複合材料火箭發動機」等。

而在提升匿蹤特性方面，則藉由改進材料，甚至外形以減少雷達截面等技術入手。其實，部分匿踪特性顯然已融入了美軍近年來為裝備F-35而採購的AIM-9X Block II+。

他分析指出，AIM-9X Block II雖係2008年就開始研發測試，但因技術問題一度延宕，2015年8月才正式投入量產，我國隨後未幾即獲得供售，堪稱不易。這非但對提升我空軍F-16系列戰機空戰能力不啻如虎添翼，也為爭取AIM-9X系列的後續改良型取得了一定的入場資格。