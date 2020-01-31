武漢肺炎／傳案9丈夫一度拒檢 指揮中心：已接受檢驗

我國武漢肺炎第九例是被就醫當感冒的漏網輕症丈夫感染，一度傳出拒檢，但疾管署防疫醫師鄔豪欣今在我國武漢肺炎例行記者會中表示，案9丈夫在防疫人員勸說下，已在昨天接受採檢，目前檢驗結果還沒出來。

台灣武漢肺炎出現第9例確診個案，也是我國第2例本土個案，為一名40多歲中部女性，也是目前最年輕感染者，雖指揮中心研判個案應屬家庭群聚，但疑似感染源的丈夫卻不在前8例確診名單中。

案夫在武漢工作，於1月12日返台，13日開始咳嗽及流鼻水，但當時通報定義為要有武漢旅遊史、呼吸道症狀、發燒，三者皆備才會通報，因此診斷是一般感冒未通報，該輕症丈夫卻導致妻子遭感染。衛生單位昨日要採檢案夫，其一度拒絕，但在防疫人員勸說下，終於點頭願意接受檢驗。

目前我國已累積9例確診個案，鄔豪欣表示，目前還沒有個案符合出院標準，因此全數都在醫院治療觀察。9名確診個案接觸者總計465人，其中32人有症狀已通報，24例二採陰性、8例檢驗中，其中6例二採檢驗、2例尚無檢驗結果。