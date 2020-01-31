陸軍伙食委外溢付餐費浪費公帑 這個單位溢付254%

有新訓役男抱怨早餐伙食，指完好的草莓饅頭常被當廚餘丟棄。立法院去年通過中央政府總預算案就曾作出決議披露，陸軍許多部隊伙食委外，但實際用餐人數被嚴重高估，人沒來餐費卻照樣付給伙食委外廠商，陸軍司令部勤務營就曾溢付254%，造成公帑嚴重浪費。立法院決議凍結後勤補給預算200元，要求陸軍說明。

民進黨立委趙天麟、林靜儀、吳焜裕等人提案指出，「陸軍司令部等14單位伙食人力委外」採購案，依分期付款表紀錄核算每月用餐平均人數，被嚴重高估，以致每月實際用餐平均人數遠低於分期付款表，且有因人數超過分期付款表2成的價金「上調」機制，卻無相對應人數少於分期付款表的「下修」機制，經國防採購室提醒仍不改正。

決議指出，在人數嚴重高估且無對應減價機制的情況下，致生「溢付」情事，前半年合計最嚴重者是陸軍司令部勤務營，竟溢付254%，而這項伙食標案14單位中，除陸軍後勤訓練中心技訓分部外，其餘單位皆有類此情形，造成公帑嚴重浪費。