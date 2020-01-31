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302旅草莓饅頭之爭…有人嗆它當廚餘 網友聲援好想吃

2020-01-31 03:17聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

陸軍成功嶺302旅是新訓旅，接訓服役4個月的軍事訓練役男，近期台灣是「草莓季」，軍伙早餐端出「草莓饅頭」的菜色，但卻有疑似官兵上網貼文抱怨難吃，「每桌倒廚餘的時候都是一大堆饅頭」，甚至批評「好歹吃的東西要像個人」。302旅出面反擊，認為這只是少數人看法，官兵伙食問卷對軍伙都稱滿意。

302旅透過陸軍司令部表示，轄下數個營近3個月確有3次開過草莓饅頭作早餐，最近一次是1月2日，而所有草莓饅頭都是直接向副食供站買來的。302旅說，早餐主食不只有饅頭，還會搭配芋泥包等。

陸軍轉述，302旅旅部每個月會選擇一個單位進行伙食問卷調查，目前未聞對草莓饅頭這項早餐伙食有意見，相信是少數人的看法。

有網友近日投書臉書「靠北長官」粉絲專頁，貼文指稱：3O2呂（旅）的早餐拜託不要再出現草莓饅頭了，每桌倒廚餘的時候都是一大堆饅頭，那麼難吃不如換成白饅頭，好歹吃的東西要像個人。

貼文刊出後，網友意見分歧，有人確實表示不好吃，「28年前吃過的用草莓醬和麵粉做出來的饅頭，28年後還有？」但也有人同情伙委，回應稱「草莓季應景也要被靠北，幫伙委QQ」、「草莓饅頭很適合草莓兵啊！感覺伙委很用心在辦伙」，也有人認為草莓饅頭「好吃欸，你的口味有待加強」，甚至反酸貼文者「討厭草莓，為何討厭自己」。「好吃欸，你的口味有待加強」。而此文倒是引起不少網友好奇：「好好喔，我都沒吃過草莓饅頭」，不少人因此表示：想吃。

還有網友提及他只有在中心吃過饅頭，每天的口味都不一樣，白的、芋頭、黑糖、草莓、巧克力，可惜下了部隊後，營上都自己作西點麵包了，言下之意對饅頭頗多留戀。而貼文也引起不少網友對軍中草莓饅頭的好奇，紛紛表示想吃。

陸軍302旅是新訓旅，接訓服役4個月的軍事訓練役男，有疑似役男上網抱怨軍伙早餐的...
陸軍302旅是新訓旅，接訓服役4個月的軍事訓練役男，有疑似役男上網抱怨軍伙早餐的「草莓饅頭」難吃，很多拿去倒掉。圖為示意，與報導內容無關。圖：記者洪哲政/攝影
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陸軍成功嶺302旅是新訓旅，接訓服役4個月的軍事訓練役男，近期台灣是「草莓季」，...
陸軍成功嶺302旅是新訓旅，接訓服役4個月的軍事訓練役男，近期台灣是「草莓季」，軍伙早餐端出「草莓饅頭」的菜色，但卻有疑似官兵上網貼文抱怨難吃，「每桌倒廚餘的時候都是一大堆饅頭」，甚至批評「好歹吃的東西要像個人」。圖／拮取自靠北長官臉書粉絲專頁
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軍中伙食的品質經常關注。圖／聯合報系資料照片
軍中伙食的品質經常關注。圖／聯合報系資料照片
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陸軍

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