302旅草莓饅頭之爭…有人嗆它當廚餘 網友聲援好想吃

陸軍成功嶺302旅是新訓旅，接訓服役4個月的軍事訓練役男，近期台灣是「草莓季」，軍伙早餐端出「草莓饅頭」的菜色，但卻有疑似官兵上網貼文抱怨難吃，「每桌倒廚餘的時候都是一大堆饅頭」，甚至批評「好歹吃的東西要像個人」。302旅出面反擊，認為這只是少數人看法，官兵伙食問卷對軍伙都稱滿意。

302旅透過陸軍司令部表示，轄下數個營近3個月確有3次開過草莓饅頭作早餐，最近一次是1月2日，而所有草莓饅頭都是直接向副食供站買來的。302旅說，早餐主食不只有饅頭，還會搭配芋泥包等。

陸軍轉述，302旅旅部每個月會選擇一個單位進行伙食問卷調查，目前未聞對草莓饅頭這項早餐伙食有意見，相信是少數人的看法。

有網友近日投書臉書「靠北長官」粉絲專頁，貼文指稱：3O2呂（旅）的早餐拜託不要再出現草莓饅頭了，每桌倒廚餘的時候都是一大堆饅頭，那麼難吃不如換成白饅頭，好歹吃的東西要像個人。

貼文刊出後，網友意見分歧，有人確實表示不好吃，「28年前吃過的用草莓醬和麵粉做出來的饅頭，28年後還有？」但也有人同情伙委，回應稱「草莓季應景也要被靠北，幫伙委QQ」、「草莓饅頭很適合草莓兵啊！感覺伙委很用心在辦伙」，也有人認為草莓饅頭「好吃欸，你的口味有待加強」，甚至反酸貼文者「討厭草莓，為何討厭自己」。「好吃欸，你的口味有待加強」。而此文倒是引起不少網友好奇：「好好喔，我都沒吃過草莓饅頭」，不少人因此表示：想吃。