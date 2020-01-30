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花蓮縣府稽查賣場口罩 部分店家短缺但價格平穩

2020-01-30 12:36聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

春節期間花蓮出現口罩短缺情況，今天開工首日，花蓮縣府消保單位再到市面稽查，消保官危正美表示，春節期間持續關注口罩供應狀況，今天訪查結果，確實有部分超商、藥局口罩售完，但有些已張貼公告將到貨，或採限量供應，並未大缺貨，也未發現哄抬價格情況，請民眾不要恐慌。

花蓮縣昨邀花蓮港務分公司、台鐵花蓮運務段、花蓮縣後備指揮部、陸軍花東防衛指揮部及中央駐地單位，共同召開防疫會議，縣長徐榛蔚特別關心縣內口罩使用量及安全庫存量等情形，責成消保官到市面查察，務必要求業者要做好平抑物價，不要哄抬或是囤積。

消保官危正美今天表示，從春節前開始，每天與消保志工走訪店家，了解口罩供應情況，今天再度出動稽查，到花蓮市、吉安鄉多個藥局、超商視察，並與大賣場業者連繫，了解縣內口罩供應情況。

她說，確實有不少藥局貼出缺貨公告，也有一些超商買不到，但是仍有許多店家採限量供應，不至於斷貨；一般外科口罩售價約在每片8元，價格平穩，也沒有收到消費者投訴有哄抬價格的情況。

花蓮市陳媽媽表示，昨天到市區一間藥局買口罩還有貨，今天想再買一盒比較安心，結果藥局說已經沒貨了，可能過幾天才會到貨，她希望今天開工後，能趕快恢復正常供貨。

花蓮縣府消保單位今天走訪店家，賣場仍有供應口罩，價格也維持平穩。圖／消保官危正美...
花蓮縣府消保單位今天走訪店家，賣場仍有供應口罩，價格也維持平穩。圖／消保官危正美提供
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花蓮縣府消保單位今天走訪店家了解市面口罩供應情況，有藥局張貼缺貨公告。圖／消保官...
花蓮縣府消保單位今天走訪店家了解市面口罩供應情況，有藥局張貼缺貨公告。圖／消保官危正美提供
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花蓮縣府消保單位今天走訪店家了解市面口罩供應情況，仍有超商限量供應。圖／消保官危...
花蓮縣府消保單位今天走訪店家了解市面口罩供應情況，仍有超商限量供應。圖／消保官危正美提供
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武漢肺炎肺炎

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