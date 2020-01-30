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台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

國軍反制武漢肺炎 發燒、咳嗽、流鼻水、有痰嚴管理

2020-01-30 11:02聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

軍營防疫大作戰，國防部長嚴德發昨日下令任何國軍單位、營區都不能發生武漢肺炎群聚感染事件，陸軍今起在營門部署篩檢兵力，除量測體溫管制體溫超過37度的「發燒」人員不准入營外，只要有咳嗽，流鼻水，有痰等，都必須提出醫療證明證非肺炎，配戴口罩後才能進入營區，營內同時設立隔離區監控感冒者是否出現肺炎徵候；無法提出證明的官兵、民人都禁止入營。

國防部上午表示，國軍是最大的群聚團體，必須提高防疫規格，務使有效堵疫情，確保戰力完整；而目前三軍都有零星居家管理個案，經回報核定後暫緩收假在家進行健康管理，每日由部隊管制掌握，並與家屬密切聯繫，確認健康狀況。國防部說，經核定奉准進行居家健康管理的官兵，不會扣除任何慰休、例休假期。

而因應國防部防疫命令，兵力最大的陸軍各營區提高防疫標準，陸軍司令部下令，因應嚴重特殊傳染性肺炎症狀表徵，發燒已非特一篩檢標準，第一道防線在各營門自即日起要求大門進出營區人員，除量測體溫，管制發燒人員不可入營立即就醫。

此外，只要有上呼吸道症狀，包括咳嗽，流鼻水，有痰等，如可提出證明，即要求配戴口罩後，才能進入營區；而若因有上呼吸道症狀，無法提出證明者，營門衛兵將要求其不可入營，立即就診，開立證明驗證後，才能入營。如發生具上呼吸道症狀人員，返營後除配戴口罩外，必要時至隔離區休養管制及早、中、晚體溫量測紀錄，由軍醫鑑別病情，同時每日進行三次環境消毒作業。

陸軍各部隊已檢整口罩數量，置於大門口，供官兵取用，另已備妥手套、75%消毒酒精噴灑器、酒精棉片，以利執行防疫作業。

國防部長嚴德發昨日下令，因應近日「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情，「任何單...
國防部長嚴德發昨日下令，因應近日「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情，「任何單位、營區都不能發生群聚感染事件。」以維持戰力不墜。春節期間曾與大陸返台的家屬接觸者，暫緩收假，自主居家隔離14日後再行報備返營。圖/國防部
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武漢肺炎口罩國防部

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