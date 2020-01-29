嚴德發戴口罩下達肺炎阻絕令 軍營禁群聚感染事件

國防部今日發出新聞稿指出，因應近日「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情，國防部長嚴德發今日前往國軍聯合作戰指揮中心，與各軍司令部及作戰區高階幹部召開視訊會議，他下達軍令，強調國軍肩負守護國家安全的重任，務必要做好防疫整備工作，維護官兵身體健康，確保部隊戰力不墜，「任何單位、營區都不能發生群聚感染事件。」

軍聞社披露畫面顯示，嚴德發戴上口罩與幹部開會表示，國軍部隊是群聚團體，必須特別重視防疫工作，他要求各級幹部應參考中央流行疫情指揮中心及軍醫局通報，配合政府政策，綿密防疫整備措施，同時教育官兵養成良好的健康衛生習慣，具備防疫常識，避免出入人潮眾多的場合，減少被傳染的機率，切勿因個人疏忽，使疫情進入營區。

嚴德發依軍醫局的分析，要求國軍各單位，人員進入營區前應先行量測體溫，營區內官兵每日應實施兩次體溫測量，若出現發燒等徵候，應秉持「快速應變、快速處理」原則，立即送醫就診，並依規定完成通報；官兵於休假期間如曾接觸自疫區返台的親友，也應做好個人健康自主管理，事先採取居家隔離，避免疫情傳播。

嚴德發說，「部隊一定要維持穩定，各項戰演訓任務才能順利遂行。」針對部隊戰備任務，嚴部長指示各單位依年度工作檢討會指示，依「程序、步驟、要領」，循序漸進推展，並落實「一級督導、輔導一級」，由高階幹部指導工作重點，在安全第一的前提下，做好風險管理工作，掌握官兵心緒狀況，強化部隊整體戰力。

嚴德發同時指出，「嚴考核、嚴淘汰」是今年部隊工作重點，並提出「素質高、戰力強、守紀律、有信念」四個目標，其中，「守紀律」是志願官兵的基本功，各級幹部在人員考核方面，務必「去蕪存菁、留優汰劣」，提升部隊人力素質，維護隊隊純淨及國軍優質形象。

嚴德發也前往三軍總醫院，聽取院方針對「嚴重特殊傳染性肺炎」實施簡報，肯定三總在防疫工作的整備作為，並指示三總及軍醫局在第一線協助部隊落實防疫工作，院內醫護人員如有接觸患者，也應做好個人防護措施，避免疫情傳染。