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中東也淪陷！ 阿聯出現武漢肺炎確診案例

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

官兵如曾與高風險人士密切接觸 國防部：居家隔離14天

2020-01-29 14:54聯合報 記者程嘉文／即時報導

國防部宣布，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）流行，部長嚴德發上午特別前往國軍聯合作戰指揮中心，與各軍司令部及作戰區高階幹部召開視訊會議，提醒防疫重點，強調國軍肩負守護國家安全重任，務必要做好防疫整備工作，保護官兵身體健康，維持部隊戰訓正常運作，確保部隊戰力不墜。

嚴德發要求，「任何單位、營區都不能發生群聚感染事件」，對疫情防範秉持如臨深淵、戒慎恐懼態度，嚴密防範疫情傳播在營區發生的機率。部隊是群聚的團體，必須格外謹慎重視防疫工作，各級幹部應參酌中央流行疫情指揮中心及軍醫局通報，配合政府政策，綿密防疫措施；同時教育官兵養成良好的健康衛生習慣，具備防疫常識，避免出入人潮眾多的場合，減少被傳染的機率，切勿因個人疏忽，使疫情進入營區。

國防部也已接受軍醫局建議，要求各單位人員進入營區前，必須先行量測體溫，營內官兵每日應實施兩次體溫測量，若出現發燒等徵候，應秉持「快速應變、快速處理」原則，立即送醫就診，並依規定完成通報。

嚴德發並指出，各單位應主動掌握、調查，官兵春節休假期間是否曾接觸自疫區返臺的親友，或與赴大陸工作親友有密切互動者，都應做好個人健康，經核定者得採取居家隔離14天，觀察身體有無不適。

另外，嚴德發也前往三軍總醫院，聽取院方針對「嚴重特殊傳染性肺炎」實施簡報，肯定該院在防疫工作的整備作為，並指示三總及軍醫局在第一線協助部隊落實防疫工作，院內醫護人員如有接觸患者，也應做好個人防護措施，避免疫情傳染。

國防部與國軍各單位召開視訊會議，部長嚴德發與其他關員都戴上口罩。圖/軍聞社
國防部與國軍各單位召開視訊會議，部長嚴德發與其他關員都戴上口罩。圖/軍聞社
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疫情嚴德發

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