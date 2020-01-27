影／陸軍584旅官兵獻愛心 幫93歲老榮民整修破屋

駐防新竹湖口、代號「登步」的陸軍584旅 ，日前在官方臉書粉絲頁「登步家族」發表一則名為「把愛傳出去」的短片，是該旅官兵前往駐地附近的湖口鄉湖南村，一位51年前以上士退伍的老榮民羅體義家中，協助清理環境。羅老先生住在湖南村的一棟舊磚造平房中，屋內裝潢已經殘破不堪，屋內也堆積大量雜物。官兵協助更換電線、天花板、紗窗等，並且協助打掃屋內環境、清理雜物。

584旅政戰主任朱恒麟表示，替羅老先生整修房屋的行動，是由湖南村長告知消息後，由旅士官督導長陳志雄邀集該旅「愛心服務社」的官兵，利用利用公餘時間前往。今年春節期間，部隊還曾邀請老先生到營中圍爐。朱恒麟表示，羅體義今年已經93歲，行動與聽力都不佳，但是官兵們溫暖的舉動，還是讓他感受到後輩們的熱忱，感動的直說謝謝，開心與士官兵合影留念。

朱恒麟說，584旅愛心服務社在今年春節期間，除了幫助羅老先生整修房屋外，還連續第五年由士官團募集愛心，分別至湖南村公園、湖口香園教養院、鳳凰村、中興村、中崙村、鳳山村等地，捐贈愛心物資給清寒家庭以及獨居老人；官兵也到新竹市內的新竹仁愛之家，辦理愛心公益活動，包括募集物資捐贈外，也為院內的弱勢兒童帶來舞蹈表演，與孩子們共同慶祝新年。