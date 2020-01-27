回到1960 清泉崗基地是美軍足跡館

美軍在清泉崗基地興建的教堂，如今成為陳列相關文物的美軍足跡館。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

一九七九年，美國與中華民國斷交，當初因為中美協防條約派駐台灣的美軍，也於同年底全部撤出。位於台中的清泉崗空軍基地，當初是駐華美軍的重心，至今雖已過去四十年，但在基地當中，仍能見到當初美軍的遺跡。空軍也於十年前，將當初美軍在基地內的聚會所，整建成「美軍足跡館」，陳列當年文物，如今已成為外界來賓參觀基地時的「名勝」之一。

不同於台南、新竹、屏東等機場，在二次大戰期間就是日軍重要基地。清泉崗所在的大度山台地，在日據時代雖有公館飛行場，但並非主要基地。一九四九年政府撤退來台，初期空軍也並不駐紮清泉崗。直到中美共同防禦條約簽定，美軍決定出資，在台灣興建一座大型空軍基地。基地由中美雙方共同使用，其中美軍與其家屬的生活圈，則在基地東北方靠近神岡鄉一帶。

現在的美軍足跡館，是當年基地內官兵進行宗教禮拜、婚禮等活動的聚會所。外觀採用帳幕式設計，可能是全台唯一採此造型的教堂。隨著美軍撤離，營舍被國軍接收，聚會所則淪為倉庫。二○○九年，時任聯隊長劉守仁少將認為這段歷史記憶不該任其被淡忘，因此便提議將聚會所原址整修，陳列當年駐基地美軍的相關文物，獲得國防部長高華柱認可撥款，於二○一一年一月十二日開幕。

足跡館蒐集許多當年美軍的照片，除了包括B-52、F-4等軍機外，還包括不少一九六○年代台中市區的街景，以及當年著名諧星鮑伯霍伯來台勞軍的影像。另外也蒐集了當初美軍俱樂部內的賓果機、彈子機、保齡球等娛樂設施，還有機場內的導航燈、氣象觀測儀器、醫療急救設施等。當初美軍興建營舍時，裝用的和成牌陶瓷洗臉盆，則是和成公司自身都已經沒有留存的骨董。

除了美軍史蹟館，基地的空軍第三聯隊隊史館，則是利用當年中美協防時代的的聯隊部改建而成，陳展部隊從成軍、抗戰、戡亂到遷台、兩岸空戰等史蹟。隊史館與足跡館，分別敘述「部隊」與「基地」的故事，不管是中外來賓、美軍老兵或後人、乃至配合推動全民國防邀請的鄰近學校機關團體，都是來賓參觀的重點。