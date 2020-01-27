全台最大基地清泉崗 神秘偵察機曾現身

清泉崗的總面積將近十八平方公里，是桃園國際機場的一倍半。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

清泉崗橫跨台中的大雅、神岡、清水、沙鹿等四個行政區，總面積將近十八平方公里，是桃園國際機場的一倍半，當中甚至有一座十八洞標準高球場。正南北向的主跑道，可讓多架戰鬥機編隊同時起飛，六十一公尺的寬度，至今仍是全台第一。

台灣西部各軍用機場，幾乎都接收自日軍，其中如台南、新竹、屏東等地，當初就是日軍重要基地。清泉崗所在的台中大度山台地，日據時代雖有公館飛行場，但並非主要基地。一九四九年政府撤退來台，初期空軍也並不駐清泉崗。直到中美共同防禦條約簽定，美軍決定在台興建大型空軍基地，鑑於其他機場周邊腹地有限，最後相中公館機場，進行大規模徵收土地與擴建。一九五九年機場完工，空軍第三聯隊從屏東轉駐清泉崗。

一九六○年代，清泉崗不但有美軍帶來的豪華設施，三聯隊更是當時空軍唯一配屬F-104星式戰鬥機的部隊，堪稱天之驕子。當時外國元首政要來訪，如果參觀空軍，幾乎都到清泉崗，體會全球最先進的F-104。

海峽上空最後一次空戰，主角是清泉崗的F-104：一九六七年一月十三日，在掩護偵察機的任務中，國軍F-104飛官胡世霖、石貝波上尉，各擊落一架共軍殲六（米格十九），但同行的楊敬宗少校却失蹤。中共宣稱擊落F-104，國軍方面依據通話紀錄判斷，應該是返航時在雲中空間迷向而墜海。

美軍在清泉崗的常駐機種是C-130運輸機，不過由於位居東北亞、東南亞樞紐，越戰期間的清泉崗熱鬧非凡，美軍各式機種絡繹不絕，包括F-4幽靈式戰鬥機、B-52轟炸機、KC-135加油機，甚至神秘的SR-71黑鳥偵察機，都曾現身清泉崗。

一九九○年代，清泉崗成為最先換裝經國號戰機的基地。在水湳機場廢除後，台中民航機場也移過來。近年包括陸航六○二旅的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及新購的愛國者飛彈，也都進駐清泉崗。